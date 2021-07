„Veškerý život je setkávání“ – když mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt citoval na slavnostním aktu 71. sudetoněmeckého sjezdu tohle motto jedné ze sudetoněmeckých vzdělávacích institucí, sledovalo ho v mnichovském Gasteigu na pět stovek diváků. Víc se jich v této obrovské síni mnichovských filharmoniků, dimenzované pro 1800 osob, kvůli dodržování koronavirových pravidel sejít nesmělo. Komentář Praha 18:01 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sudetoněmecké dny v Mnichově | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ač ob pět křesel a s rouškami na obličejích měli k sobě sudetští Němci a jejich hosté z Čech a Moravy přesto blízko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lída Rakušanová: Život je setkávání

Jak připomněl mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení, znělo v uplynulých měsících jedno z hesel na česko-německých demonstracích proti zavřeným hranicím, že se „potřebujeme navzájem“.

„Potřebujeme se,“ dodal Bernd Posselt, „abychom poznali sami sebe, jelikož v každém sudetském Němci vězí kousek Čecha a naopak. Ať už si to přiznáme, nebo ne. Ale právě proto, abychom pochopili sami sebe, musíme spolu zacházet jako rovný s rovným. Pro naši práci na dorozumění je to naprosto rozhodující. Potřebujeme se ale také proto, abychom se vyrovnali s temnou stránkou společných dějin.“

,Pro boření předsudků a další spolupráci.‘ Exministr Herman převzal vyznamenání sudetských Němců Číst článek

Nutno dodat, že v oněch dlouhých lockdownových měsících, kterým předcházela dvě desetiletí intenzivních příprav, se našim německým krajanům podařilo zrealizovat k tomu v Mnichově podmínky přímo ideální.

Muzeum, otevřené u tamního Sudetoněmeckého domu vloni na podzim, dokumentuje na pěti podlažích přes osm století života Němců na území Čech, Moravy a Slezska nejen s historickou přesností, ale i poutavým multimediálním vhledem do konkrétních lidských osudů.

Virus národního egoismu

„Konec samozřejmosti“ se jmenuje pro českého návštěvníka zřejmě nejpoučnější oddíl této pozoruhodné stálé výstavy, protože z něj mimo jiné pochopí, že se k česko-německé katastrofě začalo schylovat už v 19. století. Už tehdy vznikaly například místo jazykově smíšených sdružení ke každé zájmové činnosti paralelně jednojazyčné spolky.

Karikatura v Humoristických listech, na které chlapec na mořském břehu přelévá hrníčkem moře do důlku v písku a na ironickou námitku kolemjdoucího politika, že to mu teda ale bude dlouho trvat, odpovídá, že to určitě bude dřív, než oni dosáhnou česko-německého smíru, je z června 1912. Dva roky před vypuknutím první světové války a šest let před vznikem Československa.

V sobotu varoval Bernd Posselt v souvislosti s pandemií před virem národního egoismu. Z výstavy v Sudetoněmeckém muzeu je zřejmé, že se proti téhle nákaze nenašlo očkování ani za 200 let. Jedna cesta by ale k imunizaci vést mohla: setkávání.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu