Trápení Jany Maláčové

Tisková konference, na které předsedkyně KSČM Kateřina Konečná se slovy „A bude to jízda!" oznámila návrat do Čech, byla překvapivá hned v několika ohledech. Hnutí Stačilo!, ve kterém se vedle komunistů shromáždila různá uskupení napříč politickým spektrem – od krajní pravice po otevřeně proruské dezinformátory –, zatím vyráží do boje bez sociálních demokratů. Byli to ale právě oni, kdo vyjadřoval největší touhu po „široké levicové koalici". Komentář Praha 6:30 23. ledna 2025

To, že se z ní mezitím, i díky novým kamarádům Kateřiny Konečné, stala jen další „vlastenecká“, antiliberální, protievropská a národně konzervativní platforma, zatím Janu Maláčovou nejspíš moc nevzrušuje.

Jednání mezi ní a Konečnou prý trvají, krom SOCDEM se jich účastní i Jiří Paroubek, který využil šance, vzal si zpět název ČSSD a předsedá zcela marginální straně.

SOCDEM a Stačilo!

Na konferenci zaznělo, že základem této koalice pod značkou Stačilo! je případný společný poslanecký klub. Kdo ví, jaké podmínky si kladla Maláčová, a co otevřeně deklarovala nejen dovnitř vlastní strany, ale i směrem k veřejnosti, měl by zpozornět.

Jednou z podmínek spolupráce byl vlastní poslanecký klub ČSSD. Oproti tomu Konečná tvrdí, že pokud má vzniknout koalice, nebude se tříštit poslanecký klub. Už jen to naznačuje, jak sociální demokraty komunisté i jejich další spolupracovníci vnímají. Rozhodně ne jako partnery.

Maláčová je tak v pasti. Její nástup do čela SOCDEM se nesl ve znamení slibů, že kdysi nejvýznamnější levicovou stranu dostane zpátky do parlamentu – a zjevně pro to byla ochotná obětovat cokoliv, včetně skutečné demokratických levicových hodnot.

Na plán „jít s Konečnou“, ve které nejspíš část podporovatelů této cesty vidí levicovou idealistku, ne pragmatickou političku, pro niž levice nebo pravice už dávno nehraje roli, si Maláčová tak trochu navázala i místopředsedy.

Je Maláčová v pasti?

Ano, Jana Maláčová je ve velmi komplikované situaci: Má omezený čas něco se stranou udělat, volby se blíží, žádné záruky zatím nemá, strana po ní tak trochu chce práci, kterou mohl dělat Michal Šmarda během uplynulých let, ale nedělal.

V tom je její postavení skutečně nezáviděníhodné. Na druhou stranu se sama rozhodla veřejně deklarovat otevřené spojenectví s komunisty a dezinformátory, aniž by si ověřila, že má Konečná vůbec o spolupráci se SOCDEM vážný zájem.

Základní otázkou totiž zůstává, na co Stačilo! sociální demokraty potřebuje. Už dávno se vydalo vlastním směrem, což je zcela zjevné.

Stejně jako fakt, nakolik Konečná lavíruje a protahuje vyjednávání s Maláčovou. Je si totiž vědoma své silnější pozice.

Skutečně je tohle situace, za níž by se sociální demokraté měli před Stačilo! ponižovat? A proč vlastně? Aby pak dělala stafáž extrémním názorům, které se skutečně levicovou politikou nemají doslova nic společného?

Autorka je publicistka a dokumentaristka.