Tři hráči o jednu Ukrajinu

Ruský prezident v tuto chvíli skutečně hraje vabank a jeho dosavadní rétorika, obsahující takové požadavky jako okamžité definitivní ukrajinské vzdání se Krymu a dalších nejméně čtyř oblastí, dramatické okleštění ukrajinské armády, neúčasti Ukrajiny v jakýchkoli vojenských blocích, zejména pak v NATO, a vyhlášení neutrality, to dokazuje dostatečně výmluvně.

O aktuálním poměru vojenských i ekonomických sil hlavně mezi Ruskem a USA mluví i na Masarykově univerzitě v Brně působící známý ruský historik Andrej Zubov.

Pan profesor v návaznosti na Trumpův výrok, že Putin tvrdošíjným pokračováním války ničí Rusko, říká: „Trump už nejednou prohlásil, že pokud Putin jednání odmítne, USA dále posílí svou pomoc Ukrajině. Myslím si, že v této situaci nakonec ruského prezidenta k rozhovorům s partnery přiměje jeho vlastní nejbližší okolí,“ říká profesor Zubov a připomíná, že zejména drakonicky posílené západní sankce můžou Rusko srazit na kolena.

Tři hráči

O tom, že v dané chvíli nejde o dohodnutí konkrétního termínu a konkrétních obrysů mírových jednání, ale bohužel jen o hru na silnějšího, je přesvědčen i známý ukrajinský politolog Volodymyr Fesenko.

Ten připomíná: „Oba mluví o přání zahájit vzájemné rozhovory, jenže pro ně mají různé důvody. Pro Trumpa jsou taková jednání důležitá jakožto nástroj zastavení války na Ukrajině, pro Putina jde o příležitost prosadit se jako politický lídr světového formátu, s nímž je třeba počítat…“ Tolik Volodymyr Fesenko.

Na další velmi podstatný rys současného rozložení vlivu na světové dění upozorňují v podstatě všichni důležití znalci světové politiky: ve hře je i Čína, takže co do činění máme hned se třemi hráči, kteří by chtěli rozdat světové mocenské karty nanovo – žijí ve Washingtonu, Pekingu a Moskvě.

Přičteme-li k tomu zcela zřetelnou Trumpovu snahu marginalizovat Evropu (o níž se ve svém inauguračním projevu prakticky nezmínil) a dokonce ji dezintegrovat, je obrázek snah o urovnání ukrajinské tragédie téměř úplný. Pokud to má takhle pokračovat, je každá většinou bohužel jen deklarovaně mírová snaha marná. Buď každý z hlavních světových hráčů ze svých egoistických tužeb sleví, nebo budou ukrajinští vojáci i civilisté umírat dál.

Autor je komentátor Českého rozhlasu