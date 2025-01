Trump nařizuje odtajnění dokumentů o atentátu na Kennedyho. Už bylo na čase

Donald Trump na začátku svého druhého funkčního období neotálí. Ihned po inauguraci začal podepisovat dekrety a je to jízda. Na jeho radikální řezy do migračních pravidel ale i vyloženě do ústavou zaručeného práva na vrozené americké občanství musely reagovat už jak místní soudy, tak s apelem na milost i washingtonští duchovní.

Komentář Washington 16:30 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít