Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem jsme si už zvykli, že se během ní dějí věci, které jsme si nedokázali ani představit. V tom dobrém – a bohužel i v tom špatném. Pamatuji si nedávný komentář k možnému vývoji války: že prý není možné, aby tato válka skončila podobně jako 2. světová války v Evropě, tedy dobytím Moskvy Ukrajinci. Komentář Kyjev 16:30 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci jedou na bojovém vozidle pěchoty BMP-1 | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

K tomu je stále ještě daleko, ale v posledních dnech se stalo něco, s čím nikdo nepočítal a také něco, co se v prvních dvou letech války vylučovalo jako možný směr vývoje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Luboš Palata: Ukrajina zaútočila na Rusko a Brusel v tom Kyjev podpořil. Ještě před rokem nepředstavitelné

Ukrajina nikoli symbolicky jako několikrát předtím, ale skutečnou velkou vojenskou silou zaútočila na Rusko. Obsadila a dostala pod vojenskou kontrolu velká území v ruské Kurské oblasti. A místo mapek, kam se posunuli na východě Ukrajiny, Rusové jsme tu najednou měli mapu, kam postoupili Ukrajinci v Rusku.

A Moskva vedoucí 2,5 roku dobyvačnou válku proti Ukrajině požádala Organizaci spojených národů o zásah proti agresorovi.

Pozoruhodná a povzbudivá je reakce hlavních spojenců Ukrajiny, Spojených států a Evropské unie. Jak Washington, tak Brusel ani na chvíli nezaváhaly a ukrajinský útok směrem na Kursk, na který Ukrajinci používají i západní zbraně a těžkou techniku, jednoznačně podpořily.

Ukrajina má právo se bránit

„Evropská unie není proti současným akcím ukrajinských sil v Kurské oblasti,“ uvedl v těchto dnech mluvčí Evropské komise pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Peter Stano. „Ukrajina má právo bránit své území, a to i úderem na nepřátelské území. EU toto její legitimní právo nadále podporuje.“

5:16 Analytik: Morálka Rusů půjde dolů. Vidí, že Ukrajinci nejsou jenom ti, co ustupují, ale že umí i vrátit úder Číst článek

Je to samozřejmě pravda a je to zcela správné. Jen nám Evropanům a Američanům přijetí tohoto pohledu na obrannou válku Ukrajiny proti Rusku trvalo oněch skoro 2,5 roku brutální ruské agrese.

Zbraně jsme Ukrajině dodávali nejen pomalu, ale i selektivně a s různými omezeními, abychom si takzvaně nenaštvali Kreml. Takže Ukrajinci dostávali americké i západoevropské rakety s omezeným doletem, aby nemohly zasáhnout cíle na ruském území.

A pokud se Ukrajinci pokusili takové cíle v Rusku zasáhnout, museli tam poslat své na Ukrajině vyrobené drony. Rusko samozřejmě žádná omezení nemělo. Vedle vojenských cílů vraždí od počátku války cíleně ukrajinské civilisty, likviduje ukrajinská města a mimo jiné navíc neustále vyhrožuje Západu.

Vyrovnat hru a nechat Rusy pocítit válku na vlastní kůži nemusí být jen forma eskalace konfliktu, ale také cesta k nějaké podobě míru, byť samozřejmě ne hned.

Je dobře, že jsme my Evropané i Spojené státy konečně přijali realitu a nebráníme Ukrajině ve snaze dosáhnout ukončení války i použitím síly přímo v Rusku. Po dvou a půl letech se to ukazuje nutností, protože na nic jiného ruský agresor do teď neslyšel.

Autor je evropským editorem Deníku