Česko hospodaří nejlépe ve střední Evropě. Dokonce lépe než Rakousko

V české kotlině i na Moravě a ve Slezsku panuje blbá nálada. Na jejím šíření se katastrofickým líčením reality podílí opozice, parlamentní i mimoparlamentní, která doufá, že jí to přinese voličské hlasy. Bohužel ani vládní strany nedokážou prodat to dobré, co se kabinetu Petra Fialy podařilo. Komentář Praha 6:30 12. ledna 2025

A přitom by to bylo tak potřeba, protože dobrá nálada je jedním z faktorů, který sám o sobě posiluje naděje na hospodářské oživení a ekonomický růst. Což je něco, co by po letech stagnace pomohlo nám všem.

Přitom je na co být hrdí. Česká republika má nejnižší deficit veřejných financí ve střední Evropě a to jak ten loňský, tak pokud jde o rozpočet plánovaný na tento rok. Všechny další země Visegrádu jsou na tom mnohem, mnohem hůře než Česko. Včetně u nás v poslední době tolik obdivovaného Polska, které svůj ekonomický růst, stavbu dálnic, růst platů a nejvyšší výdaje na obranu v rámci celého NATO platí takříkajíc na dluh.

Samozřejmě, opozice a ekonomičtí analytici najdou na českém rozpočtu pár menších chyb v řádu jednotek procent z celkové částky, ale to bychom zřejmě našly i v rozpočtech všech zmíněných států.

Pozoruhodné je, že se Česku nejen podařilo splnit Maastrichtská kritéria, která je třeba plnit v eurozóně, ale i to, že se nám podařilo v rozpočtové kázni přiblížit se sousední Spolkové republice.

Česká vláda hospodaří dokonce výrazně lépe, než sousední Rakousko a to včetně toho, že česká ekonomika navíc v porovnání s tou rakouskou slušně roste, zatímco Vídeň je už dva roky v recesi. Rakousko tak nyní poměrně slušně ekonomicky doháníme, byť pravda, do jeho hospodářské úrovně třetí až páté nejbohatší ekonomiky Evropy máme ještě hodně daleko.

Pozoruhodné je, že úsporný vývoj českých státních financí podporují nejen voliči vládní koalice, ale přinejmenším rétoricky i opozice. Taková Svoboda a přímá demokracie, která patří v evropském parlamentu do nejextrémnější populistické frakce, kritizovala snižování deficitu jako příliš pomalé, což je evropsky pozoruhodná věc.

Kdyby se výsledek hospodaření českého státu podařilo lépe zabalit a prodat, nejen voličům, ale i zahraničím investorům a na finančních trzích, mohla by z toho těžit celá česká ekonomika. A heslo „Hospodaříme lépe než Rakušané a ekonomicky doháníme Vídeň“ by mohlo dodat i trochu dobré nálady. Dobré nálady, která je vždy lepší, než ta blbá.

