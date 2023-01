Mluvme o konci Putina

Jak dlouho ještě bude zneužívat Putin trpělivost Západu? Inu, tak dlouho, dokud si západní politici neuvědomí, že s jeho režimem je mír nemožný. Nemožný je proto, že důvodem jeho agrese na Ukrajině není obava z ohrožení ze strany Evropské unie či NATO, ale snaha uskutečnit ruskou imperiální ideu. To vyžaduje odstranění mírového uspořádání světa, které vzniklo po 2. světové válce na principu uznávání suverenity států a jejich územní celistvosti. Komentář Praha 6:30 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin | Foto: Karen Minasyan | Zdroj: Profimedia

Nový světový řád, který si patrně Putin představuje, má být založen na rovnováze supervelmocí a na dohodě o jejich sférách vlivu. Novým principem se má stát výlučně síla, a nikoli spravedlivý řád, respektující práva národů.

Putinovu jazyku nejlépe rozumí politici formovaní teorií realismu v mezinárodních vztazích, podle které platí, že při politickém rozhodování je třeba vycházet výlučně z objektivních činitelů, mezi které patří zejména geopolitické a ekonomické zájmy, ale i síla.

Řeči o spravedlnosti jako základu mírového uspořádání se považují za ideologické chiméry, které je třeba nechat stranou. Tito politici jsou přesvědčeni, že je možné ukončit válku na Ukrajině, když se nabídne Rusku kompromis, který částečně uspokojí jeho ambice, a ono pak ukončí bojové akce. Tím kompromisem se ovšem míní trvalé přenechání části ukrajinského území agresorovi. A pak opět může být politika business as usual.

Největší chybou politického realismu je, že neodpovídá realitě. Vždyť to nebyly žádné objektivní faktory typu vnějšího ohrožení Ruska či narušení životních ekonomických zájmů, co tuto zemi vedlo k agresi vůči sousednímu státu, ale právě ona imperiální ideologická chiméra obnovení panství nad zeměmi bývalého Sovětského svazu.

Nabídnuté kompromisy proto nemohou Putina uspokojit, nanejvýš přimět k příměří, které mu poslouží jen k tomu, aby nabral sil a pokračoval pod jinou záminkou.

Odstranění Putinova režimu

Jak tedy hledat cestu k míru, když o něj Putin nestojí? Nu, pak zbývá jediná strategie: odstranění Putinova režimu. Toho může Západ dosáhnout tím, že mu nedovolí na Ukrajině dosáhnout stanovených cílů, a to dostatečnou podporou ukrajinské armády, že se pomocí účinnějších a efektivně kontrolovaných sankcí oslabí ekonomické zázemí ruského vojensko-průmyslového komplexu a že se na mezinárodní scéně prosadí přísná izolace Ruska.

To vše se už děje, ale jen jaksi polovičatě a místy naoko. Při důsledném provedení těchto kroků je velmi pravděpodobné, že nebude ani třeba bombardovat Kreml, protože prezidenta Putina se zbaví jeho vlastní lidé.

Poučení skeptici budou jistě namítat, že tito lidé nejsou o nic lepší než jejich vůdce – a nejspíš mají pravdu. Naději na změnu režimu rovněž nemáme důvod hledat v ruském lidu. Ten prošel drezúrou, v níž se naučil jediné: přitakávat vládcům. Takový lid již o ničem nerozhoduje a jenom poslouchá, co se mu řekne.

Bylo by asi naivní očekávat, že se ve zkaženém státním aparátu Ruské federace najdou svobodomilovní demokraté, kteří se rozhodnou z čisté mysli vést svou zemi nikoli do šířky, ale do výšky: k prosperitě. Mělo by nám ale stačit, když se v něm najdou lidé, kteří pochopí, že sebe a svou zemi mohou zachránit před hospodářským krachem a rozpadem jedině změnou politického kurzu směrem k pravidlům civilizovaného světa.

Zkrátka, chceme-li mír, je nejvyšší čas začít mluvit o konci Putina. Zneužívat trpělivost Západu bude jen tak dlouho, dokud mu to bude Západ dovolovat.

Autor je filozof a pedagog