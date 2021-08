Španělská vláda stojí před těžkým dilematem. Řeší, co s nezletilými migranty bez příbuzných, kteří už více než tři měsíce žijí, či v některých případech spíše přežívají v přímořské Ceutě. Jde o několik stovek dětí přistěhovalců, kteří se do španělského autonomního města v severní Africe pokusili dostat letos v květnu. Komentář Praha 16:37 21. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maročané čekají před azylovou kanceláří ve španělské Ceutě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Tehdy během osmačtyřiceti hodin do Ceuty dorazilo přes 8000 Maročanů, které z vlasti vyhnala špatná ekonomická situace a zhoršující se pandemie koronaviru.

Rabat v té době také přestal hlídat své hranice, protože se dostal do jednoho z dalších diplomatických sporů s Madridem, takže mnozí Maročané využili menších kontrol a ve velkém putovali do španělského města, kde obvykle žije asi 85 tisíc obyvatel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Leona Šmelcová: Vracet dětské migranty, nebo ne? Španělsko řeší dilema

Španělé poslali naprostou většinu migrantů zpět do jejich země, v Ceutě však zůstalo zhruba 800 dětí a adolescentů bez rodičů a příbuzných. Mnozí z nich tráví čas v azylových střediscích, desítky dalších z táborů utekly nebo se tam vůbec nedostaly a už třetí měsíc se potulují po městě a žebrají na parkovištích supermarketů. Bez dokladů, hladoví a oficiálně často neexistující.

Nedávno se úřady v Ceutě rozhodly zakročit a začaly mladistvé posílat zpátky do Maroka. Jenže to není jen tak. Španělské úřady podle zákona mohou poslat nezletilé přistěhovalce pryč pouze v případě, že naleznou jejich příbuzné, nebo poté, co dosáhnou plnoletosti. I proto se proti tamnímu konání mnozí ozvali, včetně zhruba tří desítek neziskových organizací, které zaslaly žádost španělskému premiérovi Pedru Sánchezovi, aby nelegální repatriace zastavil a problém řešil jinak.

Migrační agenda je ve Španělsku

Španělské ministerstvo vnitra tento týden poukázalo na bilaterální dohodu s Rabatem z roku 2007, podle které může nedospělé přistěhovalce přepravit do vlasti po přezkoumání jejich případu a na jejich vlastní žádost. A odvezené děti si údajně návrat domů přály.

Jenže podle zmíněné dohody musí být každý případ takového asistovaného návratu jednotlivě prověřen – to se ale v Ceutě údajně nedělo. Španělé vysílali nezletilé migranty ze země ve skupinách po patnácti, bez předchozího oznámení nebo poskytnutí právního poradce. A to je v rozporu nejen se španělským, ale i s mezinárodním právem, upozorňují kritici. Španělský soud v polovině týdne repatriace dočasně pozastavil a úřady nyní mají několik dnů, aby dokázaly, že zákon neporušují.

Citlivé téma znovu rozvibrovalo už tak křehké struny vztahů vládních partnerů: Sánchezových socialistů a strany Podemos, která je zásadně proti posílání nezletilých zpět do Maroka.

Ostatně někteří v kauze repatriovaných mladistvých, která nyní plní stránky španělských novin, vidí jasné politické záměry znesvářených partnerů, kteří se v posledních týdnech neshodují takřka na ničem. O osudu dětí se rozhodne v příštích dnech. Migrační agenda je ve Španělsku každopádně silné téma, protože počet uprchlíků, kteří se snaží dostat ke španělským břehům, znovu roste.

Autorka je publicistka