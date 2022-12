Brodskému při natáčení vrzaly boty, vzpomíná pamětnice na krále rozhlasových pohádek

Co královská postava – to herecká legenda. To Český rozhlas zjistil při vzniku tohoto seriálu o rozhlasových králích. Archiv Českého rozhlasu ukrývá hlasy výrazných osobností českého divadla a filmu, které se od padesátých let minulého století postavily k mikrofonu a hrály krále. Druhý díl vánočního seriálu Radiožurnálu Rozhlasoví králové se věnuje především králi rozhlasových pohádek Vlastimilu Brodskému.

