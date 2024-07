Bubeníček: Tanečníky si vybírám na základě schopností. Nezáleží, jestli jsou z Ruska, nebo Ukrajiny

Tanečník a choreograf Jiří Bubeníček chystá pro české diváky baletní galavečer. Na prknech Divadla na Vinohradech se představí mezinárodní umělci v Bubeníčkových choreografiích na hudbu českých skladatelů. Jiří Bubeníček tím oslaví své 50. narozeniny a zrekapituluje svoji uměleckou dráhu. „Jsme herci a vyjadřujeme se tělem, takže jestli se chceme dotknout nějaké politické věci, tak můžeme,“ říká v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 18:02 27. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Bubeníček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Navzdory tomu, že dlouhodobě žije v zahraničí, uspořádal Bubeníček galavečer pro české publikum. „Chtěl bych symbolicky poděkovat českému obecenstvu za to, že bylo vstřícné a mělo nás rádo,“ říká choreograf, který dříve vystupoval se svým dvojčetem Ottou.

Svoji taneční kariéru začali na pražské konzervatoři, následovala zahraniční angažmá. Jiří Bubeníček hostoval také v Paříži. „Jsem pyšný, že jsem měl možnost asi jako jediný tanečník z Česka tančit na prknech pařížské opery. A že jsem tam mohl tancovat hlavní roli,“ vzpomíná.

Renomé a divácký obdiv mu podle něj vynesla nejen technika, ale také schopnost procítit tanec a vyjádřit silnou škálu emocí.

„Na jevišti jsem strašně rád hrál a vyjadřoval role. Já jsem se do toho vždycky úplně vžil a jakoby se v té roli ztratil. A lidi to měli rádi, protože chodí do divadla, aby taky zapomněli na svoje trápení,“ říká a dodává, že dobrého tanečníka určuje také jeho charisma, které z něj na jevišti vyzařuje.

Tělem lze vyjádřit cokoliv

Vyznění inscenace ale netvoří jen tanečníci a jejich výkony. „Některé balety, jako třeba Šípková Růženka, už se dělají 200 let. Proto je strašně důležité pracovat s režisérem jako John Neumeier,“ vysvětluje, proč se v roce 1993 rozhodl pro angažmá v Hamburku.

„Pracoval s námi do detailů – jak se podívat na partnerku, jak se vžít do role a jak tělo funguje každou vteřinku, kdy jste na jevišti.“

Po třinácti letech odešel Bubeníček do Drážďan a nyní pracuje na volné noze jako choreograf. Svoji taneční dráhu ukončil téměř před dekádou. „Taneční kariéry jsou bohužel krátké. Kdybych byl hercem, tak můžu teď ještě hrát, asi bych byl vyzrálejší a o hodně lepší. Ale tanečníkům to skončí najednou,“ srovnává Bubeníček.

Spolu s věkem a postupující kariérou proto vnímal odlišně i role, které dostával, a témata, která se v nich objevovala. Sám říká, že později mohl čerpat inspiraci z vlastních prožitků mnohem lépe a intenzivněji než na začátku kariéry. Částečně i proto se nyní více pouští do témat, která mají společenský přesah.

„Jsme herci a vyjadřujeme se tělem, takže jestli se chceme dotknout nějaké politické věci, tak můžeme. Nedávno jsem třeba dělal La Stradu od Federica Felliniho pro Pražský komorní balet v Praze. A tam je téma násilí – nejenom na ulici, ale i v rodině. A o tom se moc nemluví,“ uvádí.

Vyjádřit se tancem lze i o aktuálním dění nebo válce. Politika by ale podle něj umělce neměla rozdělovat. „Jsem na volné noze, takže když udělám nějaký projekt, tak si lidi vybírám. Buď proto, že jsou výborní, že je znám a chci s nimi znova pracovat, anebo je neznám a chci je poznat. A vůbec mi nezáleží, jestli jsou z Ruska, z Ukrajiny nebo z Ameriky,“ popisuje.

„Je škoda, že umění musí trpět kvůli nedorozumění a válce. Lidi umírají,“ dodává Bubeníček.

Jak se liší baletní technika v Praze a Paříži? A podle čeho poznat, jestli je člověk z Východu, nebo Západu? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru, audio je v úvodu článku. Moderuje Michael Rozsypal.