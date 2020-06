Cimrmanovy hry zmizely z YouTube. Důvodem je spor o to, kdo provozoval kanál slavného divadla

Z videoportálu YouTube byl v pondělí smazán kanál Divadlo Járy Cimrmana, na němž se v září 2016 objevilo mimo jiné i 15 her dnes již legendárního souboru. Požádal o to advokát společnosti Originální videojournal, která mnohé z nahrávek pořídila a s níž Filip Smoljak, syn jednoho ze spoluzakladatelů divadla Ladislava Smoljaka, vede soudní spor. Praha 14:03 11. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inscenace z youtubového kanálu zmizely v pondělí. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Originální videojournal je výrobcem některých zmíněných nahrávek, kterého žaluje Filip Smoljak a vytýká mu, že může za to, že nahrávky her Divadla Járy Cimrmana jsou dostupné na YouTube,“ vysvětlil advokát Rudolf Lešek serveru Mediář, který s informací přišel jako první.

„Originální videojournal strpěl různé své nahrávky na YouTube. Neznamená to ale, že z nich měl jakýkoli příjem,“ pokračoval.

„Vzhledem k tomu, že existence zmíněných nahrávek na YouTube Filipu Smoljakovi vadí, požádali jsme YouTube o to, co mohl (Filip Smoljak) udělat i sám a bez žaloby na mého klienta – tedy o stažení všech videí s hrami Divadla Járy Cimrmana, a to jak na zmíněném kanále, tak i jiných, které jsme našli.“

Kdo kanál založil?

Za firmou Originální videojournal stojí Pavel Kačírek, Jarmila Konířová, Andrej Krob a Olga Pešková. Dosud ale není jasné, kdo zmíněný kanál na YouTube spravoval. A právě o to podle Filipa Smoljaka jde v soudním sporu, jehož další kolo proběhlo v pondělí.

„Soudce mě v cca 14 hodin vyzval, abych mu všechny záznamy divadelních her, které se bezmála čtyři roky monetizují na YouTube, nahrál na DVD. Přijdu domů a zhruba ve čtyři to chci zkusit alespoň nafotit, když tu, ejhle, vše zmizelo,“ napsal na facebook syn Ladislava Smoljaka, jednoho ze spoluzakladatelů divadla.

Podle něj nejde ve sporu o peníze, ale o to, kdo kanál na YouTube provozuje.

Mediář podotýká, že záznamy divadelních představení tak v současnosti nejsou dostupné online.

Před dvěma roky zmizely ze streamovacích služeb jako Spotify, Deezer, Google Play či Apple Music audionahrávky inscenací. Tehdy je stáhla společnost Supraphon, jelikož se tam podle ní nevyplatily. Vedoucí digitálního obchodního oddělení Michal Koch serveru řekl, že společnost práva na audiovizuální podobu her nemá a za kanálem nestojí.

Podle ředitelky Žižkovského divadla Járy Cimrmana Jany Rumlenové ho nespravovalo ani divadlo. Vzhledem k probíhajícímu sporu se k věci dál nechtěl vyjádřit ani Lešek.