Divadlo na Vinohradech se má stěhovat do Pyramidy na Výstavišti. Vedení se to ale nelíbí

Už jen do konce roku má Divadlo na Vinohradech hrát na své stálé scéně. Pak ho čeká stěhování. Podle informací Radiožurnálu se má soubor od ledna 2026 přestěhovat do divadla Pyramida na pražském Výstavišti. Potvrdil to náměstek pražského primátora pro kulturu Jiří Pospíšil z TOP 09. V Pyramidě by měl soubor odehrát tři sezony. Vedení divadla se ale stěhování do Pyramidy nelíbí. Původní zpráva Praha 7:46 22. ledna 2025

Divadlo na Vinohradech bylo postaveno na počátku minulého století. Od té doby neprošlo žádnou zásadní rekonstrukcí.

„Je tam divadelní technologie, která je za hranicí životnosti. A už se nesmí dokonce z havarijních důvodů používat. Byla od Křižíka z roku 1927,“ řekl před časem ředitel divadla a senátor z ODS Tomáš Töpfer.

Na domovské scéně by měl soubor vystupovat do konce letošního roku. Náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil z TOP 09 by byl rád, kdyby na podzim začaly přípravy na zahájení rekonstrukce.

„V našich plánech zatím počítáme s tím, že by divadlo na Vinohradech od 1. ledna hrálo v náhradních prostorech,“ uvedl Pospíšil.

Počínaje rokem 2026 by se tak divadlo, které je příspěvkovou organizací hlavního města, mělo přesunout na prkna takzvané Pyramidy na Výstavišti. Objekt patří částečně Praze a částečně soukromému majiteli.

„Snažíme se to vlastnictví scelit, objekt získat a udělat vše pro to, aby byl připraven právě od 1. ledna. Současně získáme novou divadelní scénu pro Prahu,“ doplnil Pospíšil.

Město by ji pak podle Pospíšila mohla do budoucna využívat třeba při rekonstrukci dalších divadel, která jsou příspěvkovými organizacemi Prahy.

Kam s divadlem?

Podle vedení Divadla na Vinohradech jsou ale prostory Pyramidy pro velkou činoherní scénu nevyhovující.

„Stěhování Divadla na Vinohradech do Pyramidy by bylo komplikované, protože prostor Pyramidy není pro potřeby naší scény vyhovující. V současné době proto jednáme s magistrátem hlavního města Prahy o možnostech úpravy prostorů, případně i o jiných dalších možnostech,“ říká jeho mluvčí Zuzana Paulusová.

Původně se v souvislosti s náhradními prostory pro divadlo mluvilo i o Kongresovém centru, jednání ale nedopadlo. Podle Pospíšila se neosvědčila ani možnost, že by soubor střídavě hrál na prknech několika pražských sálů.

„Připadá nám jednodušší, než být na několika místech, kde by se mohlo divadlo realizovat, vzít tento objekt Pyramida, získat ho plně do vlastnictví hlavního města Prahy a takto ho naplno využívat po tři roky pro Divadlo na Vinohradech a pak ho dál využívat pro pražské divadelnictví,“ nastiňuje plán Pospíšil.

Radiožurnál oslovil i agenturu GoJa, která v současnosti v divadle Pyramida pořádá muzikálová představení. Ta o možném stěhování Divadla na Vinohradech do prostor Pyramidy nemá žádné informace.

Jistý není ani termín zahájení rekonstrukce Divadla na Vinohradech. Stále totiž neskončilo výběrové řízení na firmu, která budovu opraví.

