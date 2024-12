Médiem divadla je duše člověka. Hybner mi vytýkal dokonalost, přiznává šéf Laterny magiky Vizváry

Teatrálnost mu imponovala odmala, kdy žil mezi loutkami a na maloměstě chodil extravagantně nalíčen. Po útěku do Prahy našel mim Radim Vizváry oporu v Borisi Hybnerovi. „Vždycky říkal, že důležité je přiznat i své chyby,“ vzpomíná v pořadu Host Jana Pokorného Vizváry, umělecký šéf souboru Národního divadla Laterna magika, na svého „otce“ a mima staré školy. Host Jana Pokorného Praha 10:32 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Vizváry, umělecký šéf Laterny magiky | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Laterna magika byla od začátku založená na nových technologiích, ve své době to bylo multimediální divadelní prostředí. Jak je to dnes s novými technologiemi a v Laterně magice, které umělecky šéfujete? Máte na ně dost peněz?

Nemáme dostatek peněz a myslím si, že žádné divadlo – ani Národní divadlo – nemá dostatek peněz na technologie, už vůbec ne na to, abychom vytvořili divadelní technologické centrum. Není už možné vytvořit ekvivalent tehdejší Laterny magiky.

Co třeba práce s umělou inteligencí?

Jednak nemáme finance na nové technologie, ale nemáme k tomu ani prostor.

A jak se z toho dostáváte?

Musíme se přizpůsobit situaci. O Laterně magice se dá mluvit jako o multimediálním divadle – ale to podle mě i v případě, že nebudeme používat žádné technologie.

Opravdu? I když vám zůstanou jenom lidi?

Vezměme si, že z principu původního významu slova je médium jakýkoliv nástroj, který nese nějaké sdělení. A ve spiritismu je médiem člověk. Takže když nemáme technologie, sdělení může být přirozené, člověčí.

Na tom stojí v podstatě celé divadlo, na lidském výkonu a jeho duši.

Netušil jsem, že je to takto jednoduché...

Vy říkáte jednoduché, ale oprostit se v dnešní době od technologií tak jednoduché není. Najít zase podstatu lidství, vytvořit silné gesto, obecně myšleno, tu emoci, která nás zase zasáhne, není už v dnešní době jednoduché.

To je famózní, vidět vás, když řeknete gesto a gesto uděláte. Jak to ve vás je!

To je deformace, profesní deformace.

Líčení a perfekcionismus

Když to vezmu od začátku, tak podle mě i podle dokumentu, který jsem o vás viděl, jste jako dítě byl trochu samotář, protože jste se trochu odlišoval.

To mi zůstalo...

Vašemi kamarády byly loutky a ne děti – pravda, děti dovedou být někdy trochu zlé. Vy jste se, jak říkala vaše sestra v dokumentu, u vás na malém městě extravagantně líčil. Je to pravda? Měl jste takové gotické období?

Ano, to bylo takové gotické, temné období. Procházel jsem určitou transformací, což je asi v postpubertálním věku přirozené. Už v té době mi imponovala teatrálnost a podobně. Tím, že jsem žil mezi loutkami a inklinoval k umění, to byl můj názor a výkřik do světa.

Jak se s tím žije na malém městě? Když vás viděla třeba sousedka a řekla si „jé, už jde zase ten zmalovanej, Vizváry“...

Když jsem odmaturoval, rychle jsem se sbalil a utekl do Prahy. (směje se)

Vy jste potřeboval trochu pražské anonymity, že ano? Ale domů se vracíte.

Určitě. Ale v Praze jsem navíc našel otevřenější a tolerantnější společnost.

Dovedu si představit. Studoval jste u Borise Hybnera a když jste přebíral cenu Thálie, tak jste mu poděkoval jako svému pantomimickému otci. Jaký jste byl pantomimický syn?

Myslím si, že poslušný a naslouchající, ale občas jsem ho i pozlobil, protože jsem udělal něco, co on nechtěl – to mi vždy vytkl. Zároveň jsem byl velmi pracovitý, někdy až příliš, protože mi Boris vytýkal technickou virtuozitu. Že jí mám moc, že se příliš soustředím na dokonalost a neprojevuji sebe sama takového, jaký jsem.

On mi vždy říkal, že důležité je přiznat i své chyby. A já je naopak zakrýval.

To vám říkal, i když jste šli třeba na pivo?

On už v té době nepil, jen takzvané „bezalkoholní pivo“, vtipkoval. Jednou k němu přišla servírka a on se ptal: „prosím vás, máte takové nahoře bez?“ Ona se zarazila a on pak dodal: „bez alkoholu“.

Jako bychom ho viděli, mistra Borise Hybnera. Jaká to byla generace, tito mimové – ať už Ctibor Turba, Boris Hybner, ale venkoncem i Bolek Polívka? Klasičtí mimové, z dnešního pohledu?

Z dnešního pohledu klasičtí, možná je lepší říci tradiční pojetí, ale byli ovšem řemeslně vybavení. Jak jsme mluvili o tom, že dnes si pomáháme dalšími vrstvami jako světly a hudbou a je náročné, aby jeden člověk, třeba nahý člověk na jevišti oslovil celý sál, kde sedí 400 lidí – tak oni toto dokázali díky tomu, že měli osvojené řemeslo.

Takže řemeslo je klíčové slovo...

Řemeslo, samozřejmě spolu s hodnotou talentu a kouzla osobnosti. A u těchto pánů také geniálních nápadů.

