Zachovat, zrušit, nebo využít pro studenty. Praha rozhoduje o osudu Studia Ypsilon

Členové slavného studia Ypsilon se obávají o budoucnost divadla. Magistrát by měl v pondělí po jednání rady města vyhlásit jméno nového ředitele této pražské scény. Podle herců hrozí, že hlavní město divadlo po více než šedesáti letech uzavře. To náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil z TOP 09 odmítá. Původní zpráva Praha 7:30 17. ledna 2025

Navázat na šedesátiletou tradici Ypsilonky, kterou až do své loňské smrti vedl její zakladatel Jan Schmid, chtěli herci v čele s Petrem Vackem. Ten se společně s Martinem Dejdarem sešel loni, krátce po Schmidově smrti, s náměstkem pražského primátora pro kulturu Jiřím Pospíšilem z TOP 09. Zavázali se, že Ypsilonka bude uvádět víc premiér, což podle Vacka divadlo splnilo.

„Zatímco za Honzy se dělaly jedna až dvě premiéry do roka, my jsme od září udělaly čtyři,“ tvrdí Vacek. Zvýšila se taky návštěvnost, což potvrzuje Blanka Pechová, která je v současnosti pověřená řízením Studia Ypsilon.

„Listopadová návštěvnost se zvedla o třináct procent, tržebnost se zvedla o čtrnáct procent a když porovnám prosinec proti říjnu, tak tam už to letí na 25 procent,“ říká Pechová.

Naopak čtyři nevýdělečné inscenace divadlo z repertoáru stáhlo. Studio Ypsilon je příspěvkovou organizací Prahy. Hlavní město ji dotuje částkou přibližně 40 milionů korun ročně. „Je třeba říct, že z divadel, které zřizujeme, je ta dotace procentuálně nejvyšší,“ vysvětluje Jiří Pospíšil.

Magistrát v září loňského roku vyhlásil výběrové řízení na nového ředitele Studia Ypsilon. Přihlásili se tři kandidáti. Jedním z nich je děkan katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU Karel František Tománek. Mezi herci se proslýchá, že právě on výběrové řízení vyhraje.

„To výběrové řízení podle všechno, co víme, vyhrál se svým plánem pan Tománek, který má ve druhé větě zrušení studia Ypsilon. V zadání výběrového řízení je restrukturalizace Studia Ypsilon. Pokud je to takhle, tak mi přijde, že do výběrového řízení neměl být zařazen,“ řekl Radiožurnálu Martin Dejdar.

Podle Petra Vacka by se tak prostory Studia Ypsilon v pražské Spálené ulici mohly stát místem pro zkoušení studentů DAMU. Nechápe, k čemu by byly dvaceti studentům další prostory.

„V žádném případě nechceme, aby divadlo zaniklo, protože postupujeme zcela transparentně a ve výběrovém řízení bude doporučen kandidát, o tom bude v pondělí Rada hlavního města Prahy,“ popírá zánik studia Pospíšil. Připouští ale jistou formu jeho transformace.

Karel František Tománek se k celé věci zatím nechtěl vyjadřovat. Svého kandidáta na vedení Studia Ypsilon postavili i sami herci. Je jím manažer brněnského divadla Radost Petr Jančařík. Nový ředitel Ypsilonky by měl do funkce nastoupit 1. února.