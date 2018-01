Kritici zvolili za film roku Tvář vody. Mezi seriály opět bodovaly Sedmilhářky a Příběh služebnice

Přehled výsledků (filmové kategorie)

NEJLEPŠÍ SNÍMEK

Tvář vody

NEJLEPŠÍ REŽIE

Guillermo del Toro (Tvář vody)

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI

Gary Oldman (Nejtemnější hodina)

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI

Frances McDormandová (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI

Sam Rockwell (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI

Allison Janneyová (Já, Tonya)

NEJLEPŠÍ HERECKÝ ANSÁMBL

Tři billboardy kousek za Ebbingem

NEJLEPŠÍ MLADÝ HEREC

Brooklynn Princová (The Florida Project)

NEJLEPŠÍ ORIGINÁLNÍ SCÉNÁŘ

Jordan Peele (Uteč)

NEJLEPŠÍ ADAPTOVANÝ SCÉNÁŘ

James Ivory (Call Me by Your Name)

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM

Coco

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

Odnikud

NEJLEPŠÍ AKČNÍ SNÍMEK

Wonder Woman

NEJLEPŠÍ KOMEDIE

Pěkně blbě

NEJLEPŠÍ HEREC V KOMEDIÁLNÍ ROLI

James Franco (The Disaster Artist)

NEJLEPŠÍ HEREC V KOMEDIÁLNÍ ROLI

Margot Robbieová (Já, Tonya)

NEJLEPŠÍ SCI-FI NEBO HOROR

Uteč

NEJLEPŠÍ ORIGINÁLNÍ PÍSEŇ

Remember Me (Coco)

NEJLEPŠÍ HUDBA

Alexandre Desplat (Tvář vody)

NEJLEPŠÍ KAMERA

Roger Deakins (Blade Runner 2049)

NEJLEPŠÍ STŘIH

Paul Machliss, Jonathan Amos (Baby Driver)

NEJLEPŠÍ VÝPRAVA A DEKORACE

Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin (Tvář vody)

NEJLEPŠÍ NÁVRH KOSTÝMŮ

Mark Bridges (Nit z přízraků)

NEJLEPŠÍ MASKY

Nejtemnější hodina

NEJLEPŠÍ VIZUÁLNÍ EFEKTY

Válka o planetu opic