Tchajwanská nová vlna a nacionalista ze Sibiře. Ji.hlava přivítá oceňované filmaře, potrvá 10 dní

Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě odhalil zbylou část programu. Ten nabídne více než 300 filmů, mimo jiné i výběr z díla oceňovaného tchajwanského režiséra Tsai Ming-lianga, který v listopadu povede mentoringový program na pražské Filmové akademii múzických umění (FAMU). Jihlavská přehlídka potrvá od 25. října do 3. listopadu, tedy poprvé deset dní. Jihlava 18:45 22. října 2024

Programová sekce Opus Bonum nabídne třeba polský film Rok v životě jedné země. Režisér Tomasz Wolski se v něm prostřednictvím méně známých archivních záběrů vrací do prosince 1981, kdy vláda v reakci na rostoucí vliv odborového hnutí Solidarita vyhlásila výjimečný stav.

O nesvobodě vypovídá i francouzský snímek Nejsem s tebou režisérské dvojice Oliviera Duryho a Marie-Violaine Brincard. Odehrává se na uzavřeném oddělení psychiatrické nemocnice, kde pacienti vedou dialogy (a monology) o svých snech a trápeních.

Dokumentární Ji.hlavu zahájí Prezidentka. Svou práci představí ve filmu i válečný zpravodaj Dorazín

Mimo soutěž budou moct návštěvníci a návštěvnice festivalu vidět také desetihodinový filmový opus Odysseus běloruského režiséra Nikity Lavretského, který ukazuje každodenní tíhu života v současném Minsku.

V soutěžní sekci Česká radost se světové premiéry dočká například Reportáž psaná na benzínce. Ta sleduje práci oceňované reportérky Ivany Svobodové i její střet se světem tvůrců a konzumentů „alternativních médií“, kteří novinářkou i celým jejím světem pohrdají.

„Chtěli jsme práci Ivany Svobodové zachytit maximálně autenticky v její hektičnosti, nevyzpytatelnosti, náročnosti a zároveň rozporuplnosti, která se týká jak jí samé, tak i společnosti, o které (a pro kterou) píše,“ říká o filmu režisérka Zora Čápová.

„Americký sen“ české fotografky Marie Tomanové nastíní Svět mezi námi. „Snažila jsem se zachytit onen dramatický (přechod) od téměř umělecké bezvýznamnosti k prvnímu velkému úspěchu, který však stále ještě nemusí být definitivní. To vše v kontextu newyorského prostředí, daleko od domova,“ popisuje dokumentaristka Marie Dvořáková.

Aktuální světové dění reflektuje i nový dokumentární snímek Filipa Remundy s názvem Štěstí a dobro. Jeho protagonistou je jaderný fyzik a rekordman v extrémním otužování Vitalij. Živí se jako zedník a žije za hranicí chudoby. Zatímco jeho rodiče, prominentní vědci, vzpomínají na slávu režimu, jemuž ochotně sloužili, zapřisáhlý patriot z Novosibirska postupně mění názor na putinovské Rusko.

„Vitalij se svobody bojí. Stejně jako miliony spoluobčanů, i on podlehl beznaději, kterou přinesla divoká devadesátá léta a frustrace ho dovedla k radikalizaci,“ říká Remunda o filmu, který natáčel na Sibiři mezi lety 2016 a 2023. „Vitalijův příběh je připomínkou toho, jak moc mohou životní podmínky a politické okolnosti ovlivnit naše vnímání světa a naši budoucnost.“

Místo okna jen velká díra ve zdi. V Benátkách soutěží film, který vás přenese do virtuální válečné reality

Ukrajinskou válečnou realitu si budou moct diváci a divačky přijít „odžít“ v interaktivním snímku Křehký domov. V prostředí falešného obývacího pokoje se v něm díky virtuální realitě přenesou do bytu, za jehož okny houkají sirény a dopadají letecké rakety.

„Inspiroval jsem se jednou konkrétní rodinou a jejím bytem poblíž Kyjeva, který byl rozbombardovaný, a pak se v něm usídlila ruská armáda. Takže si (během filmu) zažijete nejenom destrukci, ale vlastně i zneuctění domu,“ přiblížil spoluautor projektu Ondřej Moravec v nedávném rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Díky prodloužení festivalu se do programu vrátí také soutěžní sekce První světla věnovaná celovečerním prvotinám a druhotinám.

„Podle statistik jen třicet procent režisérů a režisérek po svém debutu pokračuje v natáčení filmů, což je strašně málo. Proto chceme nastupující filmařskou generaci podpořit a ukázat, s jakou růzností k filmu přistupují a jak dokumentární film oživují svou přímočarostí,“ vysvětluje ředitel Ji.hlavy Marek Hovorka.

Minutová vzpomínka na dětství

Znělku 28. ročníku festivalu natočila americká dokumentaristka a kameramanka Kirsten Johnson. Její poslední film Smrt Dicka Johnsona získal Cenu poroty za inovativní přístup v dokumentárním filmu na prestižním festivalu Sundance.

„Kirsten Johnson si ve znělce pohrává s kafkovskou proměnou na hranici života a smrti, snu a představy. Scénu z rodinného archivu posouvá v dalších záběrech do imaginativní roviny, která pokaždé umožní jiné čtení. Minutový film se stává básní, která nám uvízne v hlavě jako vzpomínka na vlastní dětství a jeho nekonečnou fantazii,“ říká Hovorka.

PROGRAM IROZHLAS.cz Svůj program bude mít na Ji.hlavě už tradičně také Český rozhlas. Zpravodajský web iROZHLAS.cz v pátek 1. listopadu na Malé scéně Horáckého divadla představí svůj projekt Ověřovna!. Jak probíhá ověřování falešných informací? Jaké nástroje k tomu můžete sami využít? A jaké jsou limity „ověřovatelů“? Divokým světem falešných zpráv provedou redaktoři Tomáš Pika a Jana Magdoňová.

Dalším hostem bude přední představitel tchajwanské nové vlny Tsai Ming-liang. Na programu je hned sedm jeho snímků: jak klasika Sbohem, Dragon Inn, oceněná cenou kritiků na festivalu v Benátkách, tak i třeba pozdější Kde, které spadá do režisérovy proslulé série „walker“ filmů, jejichž hrdinou je velmi pomalu kráčející buddhistický mnich.

Po 13 letech se do Jihlavy vrátí i rumunský režisér Andrei Ujică, aby uvedl svou novou filmovou esej Things We Said Today o rozdělené americké společnosti. Svou novinku nazvanou Osamocená odpoledne osobně představí katalánský režisér a autor loňské ji.hlavské znělky Albert Serra.