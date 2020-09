Zemřel Michael Chapman, kameraman filmu Taxikář nebo Zuřící Býk. Bylo mu 84 let

Hollywodský kameraman Michael Chapman zemřel v neděli na selhání srdce ve věku 84 let. V pondělí to oznámila jeho manželka, scénáristka Amy Holden Jones a potvrdil to i syn Martin. Chapman, který byl dvakrát nominovaný na Oskara, se podílel na filmech jako Taxikář, Poslední eskorta, Invaze zlodějů nebo Uprchlík. Los Angeles 14:18 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Chapman zemřel v neděli ve věku 84 let | Zdroj: Profimedia

Podle listu The Hollywood Reporter byl Chapman známý záběry, při kterých se kamera snáší dolů, a hrubým městským světlem. Po natočení filmu Taxikář, ve kterém působivě zaznamenal newyorskou městskou krajinu, získal také přezdívku „Básník chodníků“.

Chapman působil jako hlavní kameraman také u filmů jako Strašidelné Vánoce, Policajt ze školky nebo Krotitelé duchů II.

Oskarovou nominaci ovšem získal za kameru ve filmech Zuřící Býk (1980) a Uprchlík (1993). Americká společnost kameramanů potom Chapmanovi udělila cenu za celoživotní dílo v roce 2004 a o dvanáct let později se dočkal ocenění i na polském filmovém festivalu Camerimage.

Z brzdaře kameramanem

Michael Chapman se narodil v New Yorku v roce 1935, vyrůstal ve státě Massachusetts. Po studiích pracoval jako brzdař, než od svého tchána Jo Bruna získal první práci u filmu jako asistent kamery.

Spolu s Brunem následně cestovali a natočili řadu reklam a dokumentů. Sám Chapman se podílel také na natáčení filmů, jako je Kmotr od Francise Forda Coppoly nebo na Spielbergových Čelistech.

Ujmul se i režie, a to ve filmu Správná hra s Tomem Curisem. V roce 1987 potom se svým dlouhodobým spolupracovníkem Martinen Scorsesem pracoval opět jako kameraman na natáčení osmnáctiminutového klipu Michaela Jacksona „Bad“.

Jeho posledním filmem zůstal Most do země Terabithia. Po odchodu do důchodu Chapman vyučoval na univerzitě v Severní Karolíně.