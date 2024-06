S městem na festivalu úzce spolupracujeme. Otevření letního kina je na nich, říká vedoucí produkce

V pátek 28. června začíná 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (MFFKV). K této příležitosti přináší Český rozhlas rozhovory s hlavními organizátory akce. Druhým z nich je vedoucí produkce MFFKV Petr Lintimer. „Festivalpass si návštěvník může koupit den před festivalem – to znamená 27. června, na kterékoli pokladně zde v hotelu Thermal a už si může objednat vstupenky na první a druhý den festivalu,“ připomíná v rozhovoru. Rozhovor Karlovy Vary 17:33 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí produkce Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Petr Lintimer | Foto: Václav Šlauf | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jste součástí týmu, který na festivalu pracuje už 30 let. Co se vám vybaví při vzpomínce na ty úplné začátky?

Mně se při vzpomínce na ten první rok vybaví desítky protelefonovaných hodin. Protože to všechno fungovalo ještě jinak.

Dneska se taky pořád telefonuje, ale já si vybavuju, že ten první rok jsem měl 68 hodin provolaných na mobilním telefonu během 14 dnů. A pamatuju si ty desítky nachozených kilometrů. To se všechno trošku změnilo k lepšímu. Je to méně kilometrů a méně hodin.

Takže už líp víte, jak tu práci dělat? Třeba kam zavolat?

Já myslím, že je to tím, že je nás víc a ten tým se profesionalizoval. Ze začátku, ne že bychom nebyli profesionální, ale bylo nás prostě méně a byli jsme mladší a neměli jsme za sebou tolik ročníků, jako už teď máme. Takže je to množstvím lidí a zkušeností.

Jak početný býval produkční festivalový tým a jak se to změnilo?

Začínali jsme zhruba s tisícovkou lidí, kteří připravovali festival, a dneska je to patnáct set. Mění se to každý rok podle počtu projekcí a doprovodných akcí.

Nahradila nějaké procesy umělá inteligence?

Nás umělá inteligence nenahradí. My tady musíme pracovat, chodit a rozhodovat. Nejsem si jistý, jestli umělá inteligence bude umět rozhodnout na základě všech zkušeností a improvizovat na základě momentální situace. Ale, kde bude mít umělá inteligence pravděpodobně velký vliv, o tom jsme se letos bavili, to jsou překlady a titulky. Dneska už umělá inteligence umí poměrně velmi dobře přeložit film.

Takže ji využíváte?

Nevyužíváme. Máme pořád ještě lidi a překladatele, kteří to překládají velmi dobře, ale už i někteří z nich přiznávají, že třeba používají umělou inteligenci na to, aby jim pomohla – třeba aby jim to předpřeložila.

Jak se za těch 30 let změnily nároky na to, co všechno obnáší organizace špičkového festivalu? Jsou ta očekávání diváků i hostů dnes jinde než v 90. letech?

Určitě. Návštěvníci už očekávají opravdu bezchybný servis. Ať už jsou to služby, které poskytuje festival nebo partneři.

To všechno, co se tu staví, slouží návštěvníkům k tomu, aby se tu cítili dobře, aby se dobře najedli, napili, primárně aby viděli dobré filmy a nějaký doprovodný program, který s tím souvisí, ať už jsou to koncerty nebo různá jiná vystoupení. Ale ty nároky se zvedají.

S kolika sály jste vlastně začínali a kolik jich bude ve Varech letos?

Dá se říct, že jsme začínali třeba s deseti kinosály a dneska jich máme dvanáct, třináct.

Zavřené letní kino

Kdysi bývalo u Thermalu nafukovací kino, pak se taky promítalo v Národním domě, alespoň pro některé projekce bývalo k dispozici letní kino - to všechno už je minulost - není to škoda?

To nafukovací kino bohužel už nesplňovalo vůbec žádné bezpečnostní ani technické parametry. Letní kino je bohužel ve velmi podobném stavu. Tam je, myslím, i zákaz vstupu.

Ztráta letního kina je samozřejmě pro nás škoda. Na druhou stranu chápeme, že město nebo kdokoli další do toho nemůže investovat velké peníze a my tam pak uděláme 2-3 projekce během festivalu – to musí mít náplň během celého léta. My sami to nevytrhneme.

Takže ano, když John Travolta měl 7000 lidí na projekci svého filmu nebo Richard Gere ještě víc, tak to bylo impozantní a nejen pro nás, ale i přímo pro ně samotné – to jsou nezapomenutelné zážitky pro všechny. Ale to se už bohužel nejspíš dít nebude, protože to kino je skutečně ve špatném stavu, a jaké bude jeho další využití, v tuto chvíli nevíme.

Komunikujete o tom nějak s městem?

Velmi intenzivně. A nejen o letním kině, ale o všem. Festival se děje v celém městě a nebýt naší spolupráce, abych tak řekl od pátého patra až do přízemí, tak bychom ten festival nikdy nebyli schopní udělat.

Pokud ale jde o letní kino, tam v rozporu s městem nejsme. My si uvědomujeme, že musíme čekat na tmu, a můžeme tam proto zahrát jen jeden film denně. Karlovarské letní kino je obrovské a tolik lidí tam přijde jen na opravdu velmi exkluzivní projekce. My proto čekáme, co s tím město udělá, a rozhodně ho nenutíme do toho, aby ho opravilo.

Centrum festivalového života je v hotelu Thermal, jak ten se za 30 let změnil? Ptám se teď spíš na technické zázemí a vybavení kinosálů.

Thermal je velmi dobře kooperující subjekt a ten nejdůležitější, který máme. Takže modernizace kinosálů, od promítaček, zvuku, sedaček – všechno je v koordinaci s hotelem Thermal.

Posunulo se to tam, kam se posunuly ostatní světové festivaly. Promítáme z nejlepší možné techniky, s nejlepším možným zvukem, který tady je. Ale ještě se každý rok něco doupravuje. Doufáme, že třeba zvuk ve Velkém sále se do budoucích let změní. Ale neustále a neustále se tady něco zlepšuje.

Toitoiky a beton před Thermalem

To návštěvníci festivalu určitě ocení. Sám jste říkal, že očekávají perfektní služby, které se týkají i toho, co je venku. Když se podíváte na ty bazénky před hotelem Thermal, tedy prostor, kam přijíždějí hvězdy na červený koberec, tak vidíte rozpadlý beton. Máte na to vliv?

To je trochu nešťastné. Teď na zahajovací koncert tam jsou toitoiky a neustále nám to někdo předhazuje, že kazíme výhled na Thermal, ale musíme si uvědomit, že je asi lepší tam dát na několik hodin několik toalet, než aby tam lidi chodili do těch keřů.

Vím ale, že hotel má s tím venkovním prostorem poměrně ambiciózní plány. Logicky všechno stojí peníze a v tuto chvíli potřebovali víc investovat do toho, co je živí – a to je hotel, pokoje a tak dál. Kdyby to bylo upravenější, bylo by to sice opravdu hezčí, ale já věřím, že se to do budoucna povede.

Pojďme k letošnímu ročníku: Co by měl udělat ten, kdo jede letos do Varů na festival poprvé? Koupí si festivalpass, a jak se pak dostane k lístkům do kina?

Festivalpass si návštěvník může koupit den před festivalem – to znamená 27. června, na kterékoli pokladně zde v hotelu Thermal a už si může objednat vstupenky na první a druhý den festivalu.

Může je získat buď přímo na těch pokladnách, anebo poměrně velká kapacita – asi 40 procent – je přesunutá na online, kde si pomocí naší aplikace může objednat to samé množství vstupenek, jako by si objednal na pokladně, a až pak si je vyzvednout. Je to velmi snadné.

Budou tedy vstupenky do kina jen papírové nebo už i elektronické?

Ty vstupenky jsou všechny zatím fyzické. E-tiket je v plánu do budoucího roku. Dneska ještě máme vstupenky jen tištěné. Ať už si je objednáte přímo na místě nebo elektronicky.

Bude mít majitel festivalpassu nárok i na nějaké doplňkové služby?

Festivalpass stále slouží i jako vstupenka bez lístku. Tedy pokud je platný ten den a není naplněné kino, tak kdokoli, kdo ho má, může zaujmout místo v kinosále. Poměrně hojně se to využívá ve větších kinech – ve Velkém i Malém sále hotelu Thermal nebo v karlovarském divadle.

Zároveň festivalpass umožňuje i další věci – třeba zdarma půjčení festivalového kola. Všechno to máme popsané na webu. Letos máme ještě novinku, že kolik se na festivalových kolech vyšlape kilometrů, tak tolik peněz půjde jako dar nadaci Jakuba Voráčka, která je letos festivalovým partnerem, a pak taky na záchranu kina v Perninku, kde je jedno z nejstarších kin u nás.

Tamní kino je ve velmi špatném stavu a my jsme se dohodli se starostou Perninku, že jim tímhle způsobem pomůžeme – nějak je zpropagujeme a zároveň dostanou peníze od nadace ČEZ.

A máte i nějako novinku v doprovodném programu?

Máme jednu velkou novinku. A to je stálá výstava Tona Stana v bývalé budově karlovarské spořitelny – je to palác Sparkasse u Divadelního náměstí. Bude tam šedesát fotek všech významných hostů, kteří navštívili festival v průběhu skoro 30 let.

Uvidíte je možná tak, jak je neznáte. Ta výstava nebude jenom v době festivalu, ale zůstane tam celoročně. Takže kdokoli se může jít podívat na krásné fotografie a to množství hostů, kteří tady u nás byli.

Takže Sparkasse se otevírá veřejnosti. Tam jste plánovali vybudovat kavárnu. Podařilo se to?

Kavárna se začne budovat v srpnu. Letos o festivalu tam bude jiný doprovodný program.

Po tolika letech, kdy děláte festival, máte pořád ještě nápady a chuť to celé měnit? V podstatě je to úspěšná akce, kterou byste mohli jen překlopit do dalšího ročníku…

Ten festival nejde udělat pokaždé stejně. On se sice děje ve stejném městě, podobném termínu a stejných kinech, ale pokaždé přijedou jiní lidé a vždycky se potýkáme s jinými věcmi.

Myslím, že to je motor pro nás pro všechny – věci vylepšovat, vymýšlet nové a realizovat je. Například tu výstavu řešíme už skoro tři roky. Nebylo to úplně jednoduché – našli jsme výborný prostor, museli jsme na to ale sehnat peníze a tak dál.

Takže už teď řešíme věci, které se třeba objeví na festivalu za rok nebo za dva. Neustále se snažíme zlepšovat, aby festival sloužil návštěvníkům lépe a lépe.