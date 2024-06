Klimatický reality check. Většina současných hollywoodských filmů nereflektuje klimatickou krizi

Cílem studie bylo zjistit, jakým způsobem je změna klimatu na filmovém plátně zobrazována a jestli se filmy snaží reflektovat realitu, ve které žijeme. Výzkumníci nejprve omezili výběr filmů na ty, jejichž děj se odehrává na Zemi v letech 2006-2100. Potom zjišťovali, jestli film představuje příběh, ve kterém změna klimatu existuje a jestli o ní některá z postav ví.

Výsledkem bylo, že z 250 filmů se klimatická krize tematizuje v méně než 10 procentech. A jen ve 4 procentech z nich byla změna klimatu zmíněna ve dvou nebo více scénách.

Podle výzkumného týmu jde o jakýsi Bechdel test pro změnu klimatu. Test je pojmenován po americké kreslířce Alison Bechdelové, poprvé se objevil v jejím komiksu Dykes to Watch Out For z roku 1985. Používá se pro měření zastoupení žen ve filmu a dalších dílech.

Test zjišťuje, zda se v díle vyskytují alespoň dvě ženské postavy, které vedou rozhovor o něčem jiném než o muži. V některých verzích je přidán požadavek, aby tyto dvě ženské postavy měly jména.

Některé výsledky studie byly poměrně překvapivé. Testem například prošly filmy, které na první pohled vypadají, že nebudou mít velký přínos k reflexi klimatu. Mezi filmy, které změnu klimatu alespoň částečně reflektují, patří například snímek Na nože: Glass Onion z roku 2022 nebo horor Midsommar (Slunovrat) z roku 2019.

Manželská historie (Marriage Story), emotivní drama Noaha Baumbacha z roku 2019 o rozpadu jednoho vztahu, testem prošly částečně proto, že je postava Adama Drivera popsána jako „uvědomělá v oblasti energetiky“. Výzkumníci se také zaměřili na letošní Oskary. Z 31 nominovaných filmů klimatickou krizi řeší 3 – Barbie, Mission: Impossible Odplata – První část a snímek Nyad.

Podle hlavního výzkumníka studie, profesora angličtiny na Colby College Matthewa Schneider-Mayersona ale diváci chtějí na plátně vidět odraz své reality.

Nereflektování klimatické krize je podle něj v rozporu se zájmem filmových diváků. Autoři studie doufají, že výzkum inspiruje tvůrce filmů k tomu, aby klimatickou krizi ve svých dílech víc reflektovali. Můžou tak nenuceně vzdělávat většinovou společnost.