Vlny jsou v užším výběru na Oscara. ‚V této fázi vyhraje ten nejlepší,‘ říká Mádl

O filmu Vlny snil už od vysoké školy, kdy dostal za trest přečíst učebnici o historii Československého rozhlasu. Herec a režisér Jiří Mádl nakonec převedl toto téma po mnoha letech na filmové plátno a dočkal se i premiéry na letošním karlovarském festivalu. A nejen to - usilovat bude film teď také o prestižního Oscara. Radiožurnál přináší další z příběhů roku 2024. Příběhy roku 2024 Praha 16:26 23. prosince 2024

Čtvrthodinový potlesk dojatí herci i diváci. Premiéra dobového filmu o životě redakce Mezinárodního života Československého rozhlasu nenechala nikoho ve velkém sále chladným. „Líbilo se nám to moc, jen se bojím, aby se nám to neopakovalo,“ říká jedna z divaček.

Film Vlny nyní bude bojovat o Oscara

Další z lidí, kteří se přišli podívat na promítání, pokračuje s tím, že na něj film působil velmi faktograficky. Poslední z trojice diváků, které Radiožurnál zpovídal, se přidává a říká, že ji film moc dojal. „Sama jsem totiž novinářka,“ vysvětluje.

Aby byl snímek do maximální míry věrný událostem z druhé poloviny 60. let, rozhodl se režisér Jiří Mádl oslovit jak pamětníky, tak historiky.

„Těžké bylo, že po redakci Mezinárodního života moc nezůstalo, protože většina jejich práce byla zničena. Dochovaly se hlavně věci, které ti, co je měli zničit, považovali za nedůležité,“ popisuje režisér filmu Jiří Mádl.

Před lety se také sblížil s Věrou Šťovíčkovou Heroldovou, která v noci na 21. srpen 1968 vysílala. „Tím, že jsme byli přátelé, mi dovolila malou fikci ohledně milostného vztahu. To je asi největší nepravda v něm, to bych rád podotkl, byla by ráda,“ podotýká Mádl.

Ve snímku má totiž reportérka tehdejší redakce zahraničního života milostné pletky s technikem. Z podrobných rozhovorů ale filmaři vyšlo také najevo, že redaktorka nebrala okupaci jako „traumatickou prohru“.

„Ona měla takové oči vítěze opravdu. Její oblíbená věta byla: ‚Rusáci prostě někam přiběhnou, budí strach. Respekt, ale vůbec,‘“ vzpomíná Mádl. Právě to pro něj prý „ukazuje rozdíl mezi tím civilizovaným evropským myšlením a tím třeba prostě jiným“.

Do hlavní role zvukového technika, který musí řešit, jestli bude chránit odvážné redaktory, nebo sebe, obsadil režisér Vojtěcha Vodochodského. V redakci se mladý zvukař potká i s legendárním reportérem a šéfredaktorem Milanem Weinerem. Toho ztvárnil Stanislav Majer.

Česká filmová a televizní akademie nakonec snímek nominovala i za Česko na Oscara. A filmaře nakonec oscarová porota vybrala do užšího výběru patnácti nejlepších zahraničních filmů.

„To byla ta nejtěžší část. Protože mezi těmi 86 filmy bojujete o to, aby se na ten váš vůbec někdo podíval, protože to nefunguje tak, že by se celá komise podívala na všechny filmy,“ vysvětluje Mádl.

Nyní má podle režiséra film pozornost. „Myslím si, že v této fázi vyhraje ten nejlepší,“ uzavírá Mádl. Zhruba v půlce ledna se dozvíme také, jestli se s užší nominace dostanou Vlny do finální pětice snímků. Úspěch by to byl i pro Český rozhlas, který film koprodukoval.