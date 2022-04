Bebjakův boxerský thriller Stínohra bojuje za spravedlnost i za své místo v kinech

Nový snímek slovenského režiséra Petera Bebjaka, který v posledních letech bodoval zejména s televizními seriály Herec či Devadesátky, slibuje pochmurný lidský příběh o hledání spravedlnosti a vyrovnání se s vinou. Mnohem úspěšnější ale nejspíš bude v ilustraci toho, jakou mají podobné žánrové kousky budoucnost v českých kinech. Recenze Boxerský ring 11:21 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Toho večera si rozrušený maloměstský záchranář Jan (Milan Ondrík) přijíždí do bytu vyzvednout své věci. S manželkou Evou (Dominika Morávková) se nehodlá o ničem bavit, a tak ignoruje i její opakované telefonáty. A to bohužel i ve chvíli, kdy se Eva pokouší utéct před svým vrahem.

Jan propadá hlubokému splínu. Ze smrti své ženy se nepřestává obviňovat, útočiště pro své černé myšlenky nachází jen v boxerském klubu svého kamaráda Michala (Hynek Čermák) mezi osudem podobně zlomenými lidmi.

Jenže pak se od vyšetřovatele (Vladimír Javorský) dozví, že narkoman (Jan Jankovský), kterého Eva onoho dne náhodně přistihla při násilné loupeži, možná unikne trestu. Jako informátora ho totiž kryje policistka z protidrogové centrály (Kristýna Frejová). Na pokraji zoufalství se proto Jan rozhodne jednat na vlastní pěst.

Námět k česko-slovenskému thrilleru Stínohra se inspiruje reálnou životní zkušeností producenta Jana Bradáče. Scénářovou formu dramatickému příběhu dala jeho manželka Vendula, pro kterou jde v rámci celovečerního hraného filmu o debut.

Vedle atraktivního, ale de facto nerozluštitelného názvu nahrává snímku fakt, že je pod jeho režií podepsaný Peter Bebjak, jeden z aktuálně nejžádanějších slovenských režisérů, tuzemským divákům známý zejména díky televizním kriminálkám, jako jsou Mordparta, Spravedlnost nebo letošní hit Devadesátky.

Navodit tu drsnou, věčně zamračenou atmosféru thrilleru, který v české kinematografii patří stále spíše k nevyužívaným žánrům, Bebjak umí. Ukázal to v Čáře, která mu v 2017 vynesla na karlovarském festivalu Křišťálový globus za nejlepší režii, a ukazuje to i tady. Volbou filmového materiálu dávají spolu s kameramanem Martinem Žiaranem Janově sestupu do beznaděje nedokonalý obrazový i zvukový nádech, plný zrnitosti a zbrklého přepínání do bílého šumu.

Stínohra kromě toho nemá moc co nabídnout. Nijak výrazný ani překvapivý děj se odvíjí od jedné zatmívačky k druhé, nesnaží se přitom ale zacházet dost hluboko na to, aby ho šlo považovat za psychologickou studii. Jen se dokola opakuje hudební motiv a Ondrík spolu s diváky zapomíná, jestli vlastně na začátku nehrál Slováka.

Přestože jde o velmi osobní vyprávění, jeho filmové zpracování působí až moc povědomě a místy dokonce šablonovitě – i co se týče vykreslení a využití jednotlivých postav. Po boku emočně rozervaného hrdiny se tu tím pádem objevuje pro změnu morálně rozervaný policista, a dále třeba fyzicky znetvořený záporák, do příběhu nepříliš zapadající dívka s bláznivýma očima (Leona Skleničková) a pochopitelně i zesnulá manželka, která se v dobré části filmu objevuje jen jako rozmazaný výjev v emočně vypjatých scénách nebo jako vzpomínka, kterou hlavní hrdina nachází v prázdné posteli.

Stínohra krimi thriller

ČR / Slovensko, 2022, 103 min

Režie: Peter Bebjak

Scénář: Vendula Bradáčová

Hrají: Milan Ondrík, Hynek Čermák, Leona Skleničková, Vladimír Javorský, Kristýna Frejová, Jan Jankovský, Dominika Morávková-Zeleníková Hodnocení: 55 %

Společná je jim často přepálená intenzita v reakci na situaci, která v jiných ohledech intenzivně nevyznívá – i když se nás snaží o opaku přesvědčit roztřesený, extrémní detail kamery.

Co široké plátno umocňuje, by televize mnohokrát prominula. Ironické proto je, že film o tom, jaká neštěstí může přinášet špatné načasování, vstupuje do kin zrovna v době, kdy i předpokládané lokální taháky, jako jsou třeba komedie od Svěrákových nebo očekávané sportovní drama z Krkonoš, dosahují v návštěvnosti podprůměrných čísel, která ani během premiérového víkendu nepřekročí hranici 50 tisíc diváků.

V porovnání s nimi má Stínohra se svým těžkým tématem ještě menší šance na úspěch. Její nasazení do kin je nicméně více než pochopitelné – producent Bradáč stojí už dlouhá léta v čele distribuční společnosti Falcon a sítě multikin CineStar.

Nic to nemění na faktu, že Bebjakově snímku by nejspíš v současnosti slušelo spíše umístění na nějaké streamovací platformě, kam také nepochybně brzo po své kinodistribuci zamíří. Jak dlouho v ní vydrží a jak si bude vést v přízni diváků dost možná rozhodne o tom, jaké bude v budoucnosti místo pro podobné žánrové kousky v českých kinech.

Snímek Stínohra měl v českých kinech premiéru 7. dubna 2022.