‚Myslím, že toho je dost.‘ Robert Redford ohlásil konec herecké kariéry

Robert Redford ohlásil konec své herecké kariéry. V rozhovoru s časopisem Entertainment Weekly řekl, že hodlá s herectvím skončit po podzimní premiéře svého nového filmu The Old Man and the Gun. Premiéra v USA je ohlášená na 28. září.

Los Angeles 6:35 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít