Spirit Awards končí s rozlišováním pohlaví u hereckých výkonů. Zvýší také rozpočtovou hranici

Americké ceny pro nezávislé filmy Spirit Awards už nebudou v hereckých kategoriích rozdělené podle pohlaví. Oznámili to pořadatelé. Spirit Awards se tak přidají například k televizním a filmovým cenám MTV nebo cenám Grammy, které také udílejí trofeje ve smíšených kategoriích, kde pohlaví umělce nehraje roli. Napsala o tom agentura AP. Los Angeles 6:35 24. srpna 2022

„Jsme potěšení, že se můžeme připojit k dalším festivalům a ceremoniálům, které už se rozhodly oceňovat herecké výkony bez ohledu na pohlaví. S radostí také vítáme na Spirit Awards nebinární interprety, aniž bychom je nutili, aby si vybrali, zda se identifikují jako muži nebo ženy,“ uvedl v prohlášení šéf Spirit Awards Josh Walsh.

Spirit Awards se příští rok budou udílet 4. března, týden před oscarovým ceremoniálem. Herecké výkony se budou oceňovat v kategoriích za hlavní a vedlejší roli.

Novinkou bude také zvýšení rozpočtové hranice, do které se musí film vejít, aby mohl soutěžit jako nezávislý. Dosud to bylo 22,5 milionu dolarů (555 milionů Kč), nově to bude 30 milionů dolarů (740 milionů Kč).

Letos hlavní cenu Spirit Awards získal film Temná dcera režisérky Maggie Gyllenhaalové.