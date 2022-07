Lidé na Colours of Ostrava kritizují jednorázové kelímky. Podle Prymuly jsou ale hygieničtější

Na letošním ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava se lidé nenapijí ze zálohovaných kelímků jako v minulých letech. Důvodem mají podle pořadatelů být hygienická a ekologická opatření. Rozhodnutí ale sklízí kritiku od mnohých návštěvníků i na sociálních sítích. Ostrava 14:49 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednorázové recyklované kelímky na Colours of Ostrava | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Přišlo nám smutné vidět po koncertě zem plnou kelímků. Úplně to mění celý dojem z festivalu. Moc nerozumím tomu, proč byl problém zůstat u vratných. Myslela jsem si, že je to dnes už na všech festivalech standard.“ Tento názor sdílí lidé pod videi kolujícími po sociálních sítích, na kterých jsou po koncertu čtvrtečního hlavního programu vidět jednorázové kelímky poházené po zemi.

Na neekologické třídění odpadu si stěžují i další návštěvníci. V areálu prý není dostatek košů na recyklovaný materiál. Častější jsou spíš černé pytle na smíšený odpad.

Mluvčí festivalu Jiří Sedlák ale rozhodnutí hájí: „Myčka těch omyvatelných kelímků není v Ostravě, takže ty kelímky by se vozily do Brna na dlouhou vzdálenost přes polovinu republiky.“

Sedlák dodává, že následná recyklace odpadu proběhne přímo v Moravskoslezském kraji a pořadatelé budou vědět, co se z kelímků po recyklaci vytvoří. K nejbližšímu třídícímu kroku je to prý navíc maximálně 45 kroků a lidé kelímky skutečně třídí.

Podle epidemiologa a ředitele nemocnice Agel Říčany Romana Prymuly jsou jednorázové kelímky z epidemiologického hlediska opravdu lepší. „Jednorázový materiál je bezpečnější v tom, že tam nedojde k přenosu, i když s tím manipulujete jakkoliv.“

Twenty One Pilots, The Killers a více než 350 bodů programu. Začíná festival Colours of Ostrava Číst článek

Další návštěvnici Lucii ale odůvodnění z hygienických důvodů nedává moc smysl. Protože už při vstupu jí prý byla zabavená dezinfekce, která ale v celém areálu téměř chybí a není ani u toalet.

Nakolik se jednorázové recyklované kelímky osvědčí a jestli se pořadatelé příští rok vrátí k zálohovaným kelímkům vrátí, zatím není jasné.

Festival Colours of Ostrava se opět koná po dvouleté koronavirové pauze. Od středy do soboty na festivalu vystoupí například LP, Twenty One Pilost, The Killers nebo Phoebe Bridgersová.