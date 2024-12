SOUTĚŽ: Hokej, rádio a já. Vyhrajte vzpomínkovou knihu legendárního rozhlasového reportéra

„Je to knížka z kategorie hubenějších. Navíc má obálku z měkkého materiálu, takže když si to někdo dá na poličku před spaním nad postel a spadne to, tak maximálně utrpí leknutí. Určitě ne ale žádný úraz,“ žertoval Procházka během křtu své vzpomínkové knihy.

Obálka knihy Hokej, rádio a já | Zdroj: Radioservis

Že se do ní propsal jeho specifický smysl pro humor, potvrzuje hokejista Patrik Eliáš. „Je to vtipně napsané. Velmi jednoduše se to čte. Okamžitě vás to vtáhne do děje, takže je to skvělá věc pro každého sportovce,“ říká nejproduktivnější Čech v historii zámořské NHL.

Aleš Procházka absolvoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Sportovní žurnalistice zasvětil celý profesní život. V roce 1969 nastoupil jako elév do Československého rozhlasu, kde od roku 1976 pracoval jako sportovní redaktor.

Odkomentoval tisíce hokejových zápasů, téměř dvě desítky světových šampionátů a pět zimních olympijských her. Jeho rozhlasová kariéra je také neodmyslitelně spjata s pořadem S mikrofonem za hokejem, který patří do zlatého fondu veřejnoprávního rozhlasu.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Člověku, který měl dělat rozhovor, dodával klid. To se mi na něm líbilo. Rád jsem k němu chodil, když si mě vybral,“ zavzpomínal pro Radiožurnál Sport Procházkův jmenovec a vítěz z Nagana Martin Procházka.

Vedle toho Procházka založil České informační centrum Sport pro všechny a zasloužil se také o vznik Plavecké soutěže měst. V roce 2014 obdržel od Českého olympijského výboru Cenu Oty Pavla za celoživotní propagaci sportu a olympijských ideálů v publicistice. V roce 2022 pak byl jako teprve druhý novinář v historii uveden do Síně slávy českého hokeje.

Knihu Hokej, rádio a já vydalo nakladatelství Radioservis.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 5 vzpomínkových knih Hokej, rádio a já, napište nám až do tohoto pátku 13. prosince do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: