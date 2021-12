SOUTĚŽ: Famózní! Vyhrajte novou kuchařku od cukrářky Mirky van Gils Slavíkové

Španělské churros, francouzské eclairs i chodsko-plzeňské koláče v netradiční provedení. Přesně takové recepty čekají na čtenáře nové knihy cukrářky Mirky van Gils Slavíkové, která se proslavila jako jedna z porotkyň televizního pořadu Peče celá země. O Famózní! 2 si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 13:41 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mirka van Gils Slavíková se svou knihou Famózní! 2 | Foto: Matěj Žďárský | Zdroj: Nakladatelství 103 media

V pořadí už druhá kniha receptů Mirky van Gils Slavíkové nabízí 65 originálních receptů pro všechny, co rádi pečou i mlsají.

„Všechny recepty v knize jsou moje oblíbené,“ říká cukrářka, která své umění staví na jednoduchosti, eleganci a na osvědčených cukrářských postupech. Jak tvrdí, dezert musí ladit oku – a hlavně chutnat.

Obálka knihy Famózní! 2 od Mirky van Gils Slavíkové | Zdroj: Nakladatelství 103 media

„Kdybych měla nějakého oblíbence přece jen říct, tak je to Kaštanový dortík, protože miluju kaštany. Pak také Maminčin šálek kávy, jsem totiž propadlík kávě. Absolutně ‚double famózní‘ jsou ‚snickersky‘ v domácím podání. Na Vánoce je pro mě lahůdka Vínarterta z Islandu,“ přiznává van Gils Slavíková.

Mezi 176 stranami receptů, které zvládne úplně každý, najdou lidé netradiční verze sladkostí známých z domova i dezerty, které voní a chutnají po dálce cizích zemí, jako je Thajsko, Island, Korsika nebo Německo a Francie. Naučí se přitom upéct lahodnou briošku, chutné kokosky i ten nejvoňavější chleba.

„Nemyslím si, že je nějaký recept vyloženě nezvládnutelný, spíše záleží na technologickém postupu. Ten se vždy snažím napsat tak, aby každý pochopil, co má dělat a jaké úkony jsou nutné,“ dodává cukrářka s tím, že v knize nechybí ani základní krémy a těsta. Vytvořit sladkost by se tak podle ní mělo povést každému.

Mirka van Gils Slavíková během svého života procestovala skoro celý svět, vítězně si prošla desítkami cukrářských soutěží a odpekla na tisíce dezertů. Ve své kariéře získala ocenění Professeur en sucre d’Art (Profesor cukrářského umění), zvítězila na několika cukrářských olympiádách i na Velké ceně Paříže, čímž se dostala mezi evropskou cukrářskou elitu.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Jejím snem je přispět k tomu, aby se česká cukrařina dostala zpět na úroveň té vysoce ceněné – prvorepublikové. Ať tedy zrovna byla v Jihoafrické republice, ve Spojených státech amerických nebo v Evropě, vždy propagovala české buchty, koláče a perníky.

Její dezerty měli tu příležitost ochutnat takové osobnosti, jako byl bývalý jihoafrický prezident Nelson Mandela, britský herec Daniel Craig nebo legendární český zpěvák Karel Gott.

Tuzemské veřejnosti se zapsala do paměti jako „ta porotkyně s růžovou hlavou” z kulinářské soutěže Peče celá země na České televizi. Její kuchařku Famózní! 2 vydalo nakladatelství 103 media.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Famózní! 2, napište nám až do tohoto pátku 24. prosince do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Kdo tvoří moderátorskou dvojici českého pořadu Peče celá země?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.