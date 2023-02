SOUTĚŽ: Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih. Vyhrajte memoár herce Matthewa Perryho

„Ahoj, jmenuji se Matthew, ale možná mě znáte pod jiným jménem. Přátelé mi říkají Matty. A měl bych být mrtvý,“ otvírá svůj memoár Matthew Perry. Americký herec, který se proslavil rolí vtipálka Chandlera Binga v megapopulárním sitcomu Přátelé, se v něm zpovídá ze svého boje se závislostmi na alkoholu a tišících lécích. O Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Los Angeles 15:13 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte životopis hvězdy sitcomu Přátelé Matthewa Perryho | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„V minulosti už toho o mně bylo napsáno tolik. Myslím, že je načase, aby to lidé slyšeli ode mě,“ komentoval Perry motivaci za napsáním knihy v rozhovoru pro magazín People.

Celé vyprávění začíná velkou Bolestí, která herce přepadla na odvykací klinice v doléčovacím abstinenčním centru v Jižní Kalifornii. „(Pobyt samotný) nebyl nic nového – polovinu života jsem strávil v tom či onom druhu odvykacích center, rehabilitačních léčeben nebo doléčovacích centrech. Což je v pohodě, když je vám čtyřiadvacet, ale už o něco míň v pohodě, když je vám dvaačtyřicet,“ popisuje Perry.

Podle The Washington Post žil střídavě ve střediscích pro léčbu závislostí a mimo ně od svých 26 let: 14krát byl na odvykačce, 65krát absolvoval detixokační program, podstoupil 14 operací a více než 6000 sezení Anonymních alkoholiků – i když v jeho případě anonymita nepřipadala zrovna v úvahu.

„A tehdy mi bylo devětačtyřicet a stále jsem se zoufale snažil poprat se závislostí,“ říká v úvodu knihy. Přiznává také, že se pořád bál být sám. „Pokud zůstanu sám, najde si můj šílený mozek nějakou výmluvu, abych dělal nemyslitelné: pil a bral léky,“ vysvětluje.

„Nebojím se promluvit na veřejnosti před dvaceti tisíci lidmi, ale nechte mě večer o samotě na gauči u televize a začnu se bát. Bojím se vlastní mysli, bojím se vlastních myšlenek, děsím se, že mi vlastní mozek bude našeptávat, abych sáhl po lécích, tak jako už tolikrát předtím. Můj mozek se mě pokouší zabít a já to vím.“

Perry se ohlíží za svým životem s neředěnou upřímností, ačkoli se po dlouhá léta snažil udržet své problémy v tajnosti. Svěřuje se s historkami o impotenci i praskajících sáčcích po kolostomii, o tom, jak dal kopačky Julii Robertsové nebo jak se cítil tak na dně, že se nedokázal objevit ve filmu, kde měl tři scény s Meryl Streepovou.

Perry se proslavil jako Chandler ze seriálů Přátelé | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Vrací se pochopitelně i do éry své největší slávy, doby natáčení seriálu Přátelé, která podle jeho slov „nedokázala zaplnit prázdnotu, kterou cítil“. Během třetí řady, zhruba v letech 1996 až 1997, podle svých vzpomínek bral 55 analgetik denně a zhubl na 58 kilo. Naopak o téměř 50 kilo víc vážil v dobách, kdy denně vypil čtvrt litru vodky.

Prášky a alkohol zneužíval během všech sérií Přátel – s výjimkou té deváté, která byla jediná, za kterou byl nominován na cenu Emmy.

Knihu Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih vydalo nakladatelství Bourdon v českém překladu Aleny Byrne.

