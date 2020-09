SOUTĚŽ: Moderní česká cukrařina. Vyhrajte kuchařku od porotce oblíbené soutěže v pečení

Netradičně vypadající i chutnající špičky a indiánky, ale třeba i mnohem tradičnější laskonky, punčáky a pařížské dorty. Právě tyto a mnohé další recepty nabízí kniha Josefa Maršálka, mistra cukráře, který se letos představil jako jeden z porotců reality show Peče celá země. V jeho podání najdete v Moderní české cukrařině klasiku i moderní dobroty a také tipy a triky pro jejich výrobu. O knihu si můžete zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 15:44 28. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z knihy Moderní česká cukrařina od Josefa Maršálka | Zdroj: Nakladatelství Albatros

Od vánočky až po nejnovější trendy v cukrařině. Tak by dala shrnout kuchařka, která obsahuje celkem 47 jednoduchých a srozumitelně napsaných receptů na sladké pečivo a k nim i množství triků nejen pro začátečníky, ale také pro pokročilé.

Vybrat si můžete třeba z kremrolí s medem, skořicí a vlašskými ořechy, koláče z hořké čokolády, mořské soli a kmínu, griliášových tyčinek s hořkou čokoládou a levandulí nebo vídeňského orea, které v sobě skrývá nezvyklou kombinaci třeného lineckého těsta, černých oliv a bílé čokolády.

Pustit se ale můžete i do tradičnějších pokrmů, jako jsou ovocný závin, frgál nebo bábovka. Na přípravu všech receptů jsou potřeba jen běžně dostupné, základní ingredience a k nim kuchyňský robot nebo mixér.

Recepty od Josefa Maršálka v knize Moderní česká cukrařina | Zdroj: Nakladatelství Albatros

Prestižními cenami ověnčený cukrář Josef Maršálek pracoval více než sedm let v londýnském kulinárním týmu luxusního domu Harrods. Pekl pro britskou královnu, cestoval po světě, sbíral zkušenosti v Americe i v Indii a udával cukrářské trendy celému světu.

Moderní česká cukrařina je jeho první cukrářskou knihou. Věnoval ji podle svých slov tomu, jak ten český přístup k pečení vnímá on sám.

„Můj pohled ovlivnilo, co jsem kde ochutnal a také ti, které jsem na své cestě potkal. Je to splacení dluhu zemi, kde jsem se narodil a ve které žiju. Zemi, kterou miluju,“ píše v úvodu své publikace.

„Víte, cukrařina a také pekařina u nás za posledních dvacet let dostaly pěkně na frak. Je načase s tím něco udělat. Zase budeme mluvit o kvalitních ingrediencích, klasických postupech a cukráři opět budou vnímáni tak, jak tomu u nás kdysi bývalo a jak je to ve světě naprosto běžné — jako lidí, kteří umí spojit řemeslo s výtvarnem.“

