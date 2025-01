Spisovatel Gaiman čelí obvinění ze zneužívání. ‚Fanoušci cítí rozčarování,‘ říká překladatel

Neil Gaiman, asi nejprodávanější britský autor známý knihami Dobrá znamení nebo Sandman, čelí obvinění ze sexuálního zneužívání od osmi žen, čtyři z nich už dřív vystoupily s podobnými tvrzeními. Podle BBC se obvinění týkají nekonsenzuálních BDSM aktivit. Gaiman obvinění odmítá a trvá na tom, že vztahy byly konsenzuální. „Kauza asi nebude mít žádnou trestněprávní dohru,“ komentuje překladatel Gaimanových děl Viktor Janiš pro Český rozhlas Plus. Praha 9:33 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejprodávanější bristký autor Neil Gaiman | Foto: Gabriele Holtermann/Sipa USA | Zdroj: Reuters

V jakém stádiu celá kauza je?

Je středně rozvinutá, řekněme. Kauza začala v polovině minulého roku odhalením v podcastu Tortoise Media, ale protože byl dlouhý a pět hodin podcastu se skoro nikomu nechce poslouchat, tak byla reakce tlumená.

Za další: komunita byla tak trošku v šoku a nechtěla si to připomenout. Teď se i přes odpor Gaimana a jeho právních zástupců a PR firmy dostala kauza do prvního prestižního média a Gaiman byl nucen přerušit mlčení a nějak zareagovat. A zareagoval tak, že to všechno opět popřel.

Jak vážná jsou obvinění?

Pro jeho kariéru jsou velmi vážná, v puritánské anglosaské kultuře zcela určitě. Je to vážné v tom smyslu, že Neil Gaiman byl vždycky slušňák. Byl to „hodný strejda“ – člověk, ke kterému jste měli absolutní důvěru a jehož díla jste klidně poslouchali v jeho namluvení na audioknihách. Dnes si tenhle hlas spojíte s násilníkem a to není úplně dobře.

Takže na obvinění, i když tedy ještě nedošlo k rozsudku, v tomto duchu reagují už i Gaimanovi fanoušci?

Ano, reakce je velmi prudká. Díval jsem se na Gaimanův subreddit i na skupiny na Facebooku, kde si to řídí jenom sami fanoušci, a reakce se dá shrnout do slov hluboké rozčarování a smutek.

Mnozí fanoušci se chtějí zbavit všech jeho knížek. Mnozí další říkají, že si ty knížky nechají, ale že si od Gaimana už žádné další nekoupí. Pro Gaimanovu další kariéru je mnohem důležitější, jak zareagují jeho nakladatelé, a hlavně filmoví producenti.

Gaiman sám už deset let nenapsal nic než filmové scénáře. Mluvíme tedy o osudu Dobrých znamení, což je seriál, který byl postihnut už předchozím odhalením v polovině minulého roku. Z třetí řady vyjde jenom jeden díl a tím se to celé ukončí. Ale hlavně tu mluvíme o seriálu Sandman, který má potenciál na mnoho dalších řad.

Kauza dlouhá dvacet let

Gaimana obviňuje z určitých forem sexuálního zneužití dohromady osm žen. V které době k tomu všemu mělo dojít?

Je to kauza, která se táhne určitě přes dvacet let. Ty ženy o sobě nevěděly, jejich výpovědi jsou konzistentní, což pro Gaimana není dobře, i když tohle všechno popírá.

Vtip je v tom, že kauza asi nebude mít žádnou trestněprávní dohru. Jediné obvinění, trestní oznámení na Novém Zélandě, které podala jeho chůva, bylo odloženo. Žádná další nebyla, s několika dalšími ženami se Gaiman po vyjednávání dohodl mimosoudně.

Takže už je jisté, že u soudu nic z toho neskončí?

Nevíme, jestli těch osm žen je konečný počet. Možná se ještě někdo přihlásí a možná, že k nějaké trestněprávní dohře dojde, ale spíš bych to neočekával.

Narážíte na to, že by se mohly ozvat další poškozené?

Ano. Ale povaha těchto trestných činů je notoricky špatně dokazatelná. Čím delší období uplyne od samotného činu, tím hůř se dokládá.

U kauzy, která to odstartovala, to znamená v případu novozelandské chůvy, jsme měli alespoň záznamy z jejího mobilního telefonu, které ovšem paradoxně pomohly k tomu, že Gaiman byl očištěn, protože jejich povaha konsenzu byla zcela nejednoznačná. Ona si sice stěžovala po osmi měsících po samotném aktu, ale konsenzus ve zprávách několikrát nadšeně vyjádřila.

Jak významnou postavou současné literatury Neil Gaiman je?

Gaiman je nepochybně literární superstar. Je to jeden z mála lidí, kteří se dokázali dostat za hranice toho ghetta. Prodal 50 milionů výtisků svých komiksů a dostal je do mainstreamu, ale velmi se mu dařilo i jako romanopisci, případně i jako básníkovi.

Takže sklidil velkou řadu žánrových ocenění – má Huga, Nebulu, Newberyho medaili, jeho dětské knížky jsou strašně populární. Byl to člověk, který dokázal přemostit fanouškovské skupiny a stát se jednou z mála univerzálně známých postav anglosaské fantastiky.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.