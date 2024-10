Soutěžní přehlídka Prix Bohemia Radio zná vítěze. Ve dvou kategoriích se umístil i Český rozhlas

Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio zná své vítěze. Na čtvrtečním slavnostním zakončení 40. ročníku festivalu, jehož pořadatelem je Český rozhlas, vyhlásily odborné poroty tři nejlepší příspěvky v kategoriích Dokument, Reportáž, Drama a Podcast. Český rozhlas se umístil na prvních příčkách hned ve dvou kategoriích, v kategorii reportáž zabodovaly Příběhy babyboxu Veroniky Hlaváčové a v kategorii podcast Buchty čtou. Olomouc 23:59 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zakončení letošního mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio se uskutečnilo ve čtvrtek 17. října v prostorách Českého rozhlasu Olomouc. Slavnostním večerem provázela moderátorka Jitka Novotná a vystoupil Žesťový kvartet Českého rozhlasu. Všechny vítězné tituly si můžete prohlédnout zde.

V Olomouci skončil jubilejní 40. ročník mezinárodního rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio. Ocenění si při něm převzali autoři nejlepších rozhlasových příspěvků v soutěžních kategoiích dokument, reportáž, drama a podcast

Český rozhlas se umístil na druhém místě ve dvou kategoriích, a to Reportáž a Podcast. Reportáž Veroniky Hlaváčové Příběhy babyboxu poukazuje na životy dětí nalezených v babyboxech a provází jejich životy.

„Celým sedmidílným seriálem Radiožurnálu Příběhy babyboxu jsem chtěla otevřít téma dětí, které už mají nebo budou mít spoustu otázek na svou identitu. Často bez jakýchkoli indicií je někdo jako novorozence anonymně odložil. 268 babyboxových dětí spojuje také to, že našly milující adoptivní rodiče. Nikdo neví, jak by na tom byly, kdyby vyrůstaly v původních rodinách. Jestli by zažily hlad, zanedbávání nebo týrání,” komentovala autorka podcastu Hlaváčová.

V kategorii Podcast se pak za Český rozhlas umístilo dílo Buchty čtou, kombinující humor a literární výklad, který láká k četbě klasické literatury.

Finálová díla v mezinárodní sekci Reportáž jinak poskytují třeba svědectví o životech běžných lidí a přibližují porody ukrajinských žen v neustálém ohrožení, neštěstí jedné rodiny i celé vesnice na Ukrajině.

Vítězná díla sekce Dokument nabízí pohled na mrazivé zkušenosti žen při setkání s agresí a nenávistí ve všedních situacích, na život a vše s ním spojené ve formě poetického deníku nebo na téma přijetí a smíření s nevyléčitelnou nemocí člena rodiny.

V kategorii Drama odborná porota ocenila pestrá díla plná dětské fantazie nebo naopak strachu a procesů v lidské hlavě.

V nejnovější sekci Podcast vyhrály kromě Buchty čtou na druhém místě příspěvky prezentující příběh namibijských dětí zavlečených do někdejšího Československa, ekologický true-crime o životě dravců v České republice.

„Gratuluji vítězům 40. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky Prix Bohemia Radio. Letošní jubilejní ročník nabídl mimořádně kvalitní díla a velmi nabitý doprovodný program. Věřím, že festival rozhlasové tvorby přinesl mnoho zajímavých podnětů a spoustu nové inspirace nejen nominovaným tvůrcům, ale také studentům i všem ostatním návštěvníkům festivalu,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.