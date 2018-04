V reálu neříkám vyšetřovatelům 'vole' a neplácám je po ramenou, říká k filmu Metanol skutečný žalobce

Coby žalobce řešil Roman Kafka před pěti lety metanolovou kauzu. Nyní se jako postava objeví ve dvoudílném filmu Metanol v České televizi. Sám se přitom podílel na vzniku snímku jako odborný poradce. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz přiznává, že se tvůrcům podařilo i přes uměleckou licenci zachytit události aféry celkem věrně. Rozhovor Praha / Zlín 16:16 29. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Kafka (vlevo) a jeho alterego Marek Straka (Jiří Kout) ve dvoudílném snímku Metanol | Zdroj: koláž ČTK/Česká televize

Jak jste se na tvorbě filmu podílel?

Byl jsem jedním z odborných poradců filmu, tvůrci scénáře se mnou zejména konzultovali otázky týkající se trestního řízení v České republice, obecně i v této konkrétní věci. Do obsahové stránky samotné jsem ovšem nezasahoval, je to ryzí dílo České televize a jejího týmu.

Je třeba říci, že tvůrci měli jistou výhodu v tom, že Česká televize o kauze velmi podrobně informovala a například tiskové konference či části procesu i živě vysílala, tedy materiálu měli tvůrci dost.

Roman Kafka Roman Kafka jako státní zástupce dozoroval rozsahem největší trestní kauzy u nás. Mezi ně patří takzvaná metanolová kauza, kdy se svým týmem vypracoval obžalobu na jednatřicet osob, nebo například případ tragické střelby v Uherském Brodě. Po 12 letech ve funkci se rozhodl pokračovat jako soudce.

Je něco, co jste do snímku neprosadil? Představoval jste si něco jinak?

Jak jsem říkal, obsah je dílem České televize, tedy nebylo ambicí týmu odborných poradců do obsahu zasahovat. Mám-li jmenovat jednu věc, zasloužil by si větší prostor náročný soudní proces, ovšem to by znamenalo minimálně další třetí díl.

Jste s celkovým výsledkem spokojený?

Velmi. Film je mým velkým koníčkem a musím ocenit velkorysost a kvalitu, kterou nelehkému zpracování rozsáhlé materie televize dala. Myslím, že za výsledný produkt by se nemusely stydět ani televize typu HBO nebo Netflix, je to moderní televizní dílo. Zejména první díl je velmi strhující a syrový.

Ve filmu hraje vaši postavu Marka Straky Jiří Kout. Jak jste spokojený s tím, jak vás ztvárnil?

Měl jsem možnost být s Jiřím několik natáčecích dnů a vím, že tu svoji postavu pojal velmi poctivě. Ano, jsem s tím spokojený. Samozřejmě že v reálu neříkám vyšetřovatelům „vole“ a neplácám je po ramenou. Myslím, že jsem ani neprojevoval až tak velké emoce i rozpaky, ale taková byla jeho postava a Jiří Kout ji ztvárnil velmi hezky a přesvědčivě.

Jak důležité podle vás bylo, že tvůrci do snímku zahrnuli i detaily, jako třeba to, že si vaše postava při výslechu kreslí v notesu? Mimochodem, děláte to?

Je to důležité. Tvůrci se snažili popsat nuance policejní práce i práce státních zástupců, jejich dialogy, vnitřní monology, jejich řeč a terminologii, a přispěli tak k přesvědčivosti díla.

Citlivá pieta k obětem

Proč má podle vás smysl tuto pro mnoho lidí bolestnou událost připomínat?

Přemýšlel jsem nad tím, když jsem byl před lety osloven ke spolupráci. Je to nezbytné, zejména jako varovný prst pro budoucnost. Zároveň jsem rád, že tvůrci se drželi piety k obětem a velmi citlivě.

117 otrávených, 48 mrtvých, 15 000 litrů závadného alkoholu. Připomeňte si kauzu Metanol Číst článek

Z jakého důvodu se hlavní postavy filmu jmenují jinak než ve skutečnosti?

To je otázka pro Českou televizi, ne pro mě. Nicméně z mého pohledu je to i proto, že jak postavy pachatelů, tak vyšetřovatelů, tak ostatních osob, byly do jisté míry upraveny, vymezený časový prostor díla musel některé postavy a jejich osudy sloučit, a nebylo tak ani na místě používat reálná jména. Přece jen jde o dílo na motivy reálné události, nejde o dokument.

První díl ukazoval události předcházející policejnímu vyšetřování, tedy jak se dvojice mužů rozhodla přimíchávat do alkoholu jedovatý metanol a také příběh rodiny, která kvůli tomu přišla o dva členy. Jak věrně vykresluje skutečné události?

S ohledem na nezbytnou míru umělecké licence a umělecké fikce, na kterou tvůrci mají právo, tak přesto velmi reálně.

Jak na hlavní viníky Rudolfa Fiana a Tomáše Křepelu (ve filmu Rudolf Fulín a Tomáš Sikora) vzpomínáte? Litovali svého činu? Zachycuje je film věrně?

Vzpomínám na ně jako na stvořitele té hrůzné události, zároveň ale i jako na osoby, které celé to co stvořili, také semlelo. Je třeba zdůraznit, že se jednalo o lidi, kteří žili předtím v zásadě řádným a slušným životem a životy jejich i velké části společnosti změnil jeden jejich neuvážený hrůzný čin. Film (opět při vědomí umělecké licence tvůrců) zobrazuje události popsané v rozsudcích soudů velmi věrně.

'Pro příští roky je případ dostatečně odstrašující'

Jaký okamžik z vyšetřování celé kauzy byl pro vás nejsilnější? Zachycuje ho film?

Je to zlomení jednoho ze dvou hlavních pachatelů, jeho strach a lítost a doznání. A s odstupem času změna jeho výpovědi. Film se to opět snaží ukazovat věrně, s ohledem na to, co zaznělo u hlavního líčení.

Vy sám jste policii chválil za rychlou reakci, díky níž nezemřelo více lidí. Není ale kauza metanol také důsledek její špatné práce?

To si nemyslím. Je třeba odlišit léta fungující černý trh s alkoholem a šílený nezodpovědný nápad, který byl dokonce v rozporu s tím, co by si přáli představitelé černé sítě.

Jiří Kout v roli státního zastupitele Romana Kafky (alias Marka Straky) ve filmu Metanol | Zdroj: Česká televize

O obchodu s pančovaným - nemyslím jedovatým, ale pokoutně vyráběným -, alkoholem se obzvlášť na Moravě mluvilo léta a policie s tím nic nedělala. Reflektuje film i toto?

Film to naznačuje velmi silně. Myslím, že to není poslední dílo, které je tomuto tématu věnováno. Dočkejte času.

Byl tento případ dostatečně odstrašující, nebo se podle vás podobná aféra může opakovat?

Jsem přesvědčen o tom, že pro příští dlouhé roky je to dostatečně odstrašující.

Byla kauza Metanol váš největší případ v roli státního zástupce?

Byla by pro asi všechny státní zástupce, takže i pro mě. Přesto na tuto kauzu nevzpomínám více než na řadu jiných kauz, které pro mě byly klíčové. Třeba masovou vraždu v Uherském Brodě, korupční trestní věci, trestné činy některých policistů nebo až desítky trestných činů vražd, které byly osudy konkrétních obětí a pachatelů výjimečné.

Pocity odpovědnosti, naděje i zmaru

Vzpomínáte si na moment, kdy jste se dozvěděl, že povedete vyšetřování? Jak jste se cítil?

Bylo to myslím 14. září odpoledne a 15. září ráno jsem byl přeložen z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci zpět na krajské státní zastupitelství. Na pocity jsem neměl moc času. Pocity odpovědnosti, naděje, někdy zmaru, bojovnosti a řady dalších přišly až další týdny.

Česká televize oživuje metanolovou aféru. Ve dvoudílném snímku odhaluje tragický dopad lidské hlouposti Číst článek

Proč se nepodařilo dohledat všechen jedovatý alkohol?

Je tu více důvodů. Něco pachatelé zničili, něco zničili poškození a jejích příbuzní v dobré vůli samozřejmě, někteří pachatelé zemřeli a nepodařilo se najít jejich zboží.

Rozhodl jste se skončit jako státní zástupce a pokračovat budete jako soudce. Proč?

Po 12 letech v pozici státního zástupce na všech stupních státního zastupitelství jsem se rozhodl pro novou výzvu, ke které mám velkou pokoru a zároveň se na ni těším. Myslím, že je na místě, aby byla prostupnost právních profesí. Věřím, že své bohaté zkušenosti ze státního zastupitelství využiji i na soudu.

Chtěl byste rozhodovat v podobném případu jako je kauza metanol?

To je těžká otázka. Doktor Koudela, který kauzu soudil, byl a je pro mě v mnohém velkým vzorem a nebylo lehké se přiblížit jeho schopnostem i životnímu nadhledu.

Závěrečný díl snímku Metanol odvysílá ČT 1 v neděli 29. dubna od 20:15. Poté bude stejně jako první díl ke zhlédnutí na iVysílání.