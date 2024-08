Pořad typu 168 hodin do České televize jednoznačně patří. Jeho zrušení mě mrzí, přiznává Železný

Loni dobrovolně odešel z moderování prestižních zpravodajských a publicistických pořadů. Moderátor Jakub Železný se v České televizi věnuje mentoringu začínajících novinářů a podílí se i na přípravě nového pořadu. „Třeba by ho mohla moderovat i Nora Fridrichová. Já si myslím, že by jí to slušelo, ale to je samozřejmě na ní a na vedení televize,“ říká movinář v pořadu Osobnost Plus. Praha 17:06 6. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Železný | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Když nastupoval do role ředitele České televize Jan Souček, sliboval, že zachová kontinuitu.

„Doufám, že v manažerských věcech, které Petr Dvořák nastavil nepochybně dobře a nepochybně kvalitně, snad Jan Souček pokračuje. Jsem o tom přesvědčen. To, že má na některé věci jiný názor, je asi jeho právo. No tak mu dejme ještě nějaký čas a uvidíme,“ hodnotí moderátor Železný.

Zpravodajství a publicistika České televize se od Součkova nástupu do funkce podle novináře nijak výrazně nemění. Moderátor už několik let televizi pravidelně nesleduje.

„Nemám doma plastovou věc, která by trůnila uprostřed obýváku, dívám se jenom sporadicky a žádné zásadní zhoršení tam nevidím. Upřímně,“ komentuje Železný.

168 hodin a nový pořad

V zákulisí České televize se teď dlouholetý moderátor Železný podílí na přípravě nového pořadu.

„Je to pořad, který by mohl nebo měl by mít šanci odhalovat některé věci, ne ve smyslu investigativní, nějaké velké kauzy, ale třeba úplné drobnosti, úplné maličkosti, které v běžném provozu si ani neuvědomujeme, že jsou k odhalení,“ popisuje.

„Třeba by ho mohla moderovat i Nora Fridrichová, já si myslím, že by jí to slušelo, ale to je samozřejmě na ní a na vedení televize,“ říká.

Připravovaný pořad ale nemá ambici nahradit pořad typu autorské publicistiky se satirickým podtextem, jako byl 168 hodin, který Česká televize zrušila. Do České televize ale takový formát jednoznačně patří, zdůrazňuje Železný: „Rozhodně si myslím, že pořad 168 hodin zrušen být neměl. To mě moc mrzí.“

„Každá sebevědomá veřejnoprávní televize by měla mít i autorskou publicistiku. Ne takovou, která řekne, tenhle politik je špatný a tenhle je dobrý. Ale takovou, která si třeba může udělat i z někoho trošku legraci, něco někam posunout, udělat něco v nadsázce. O tom jsem přesvědčen,“ dodává.

Zrušení pořadu pak může vyvolat nepříjemné pocity i v kontextu proměn médií v jiných zemích. „Když vám lidé, kteří se věnují médiím, začnou říkat: Bacha, aby to náhodou nedopadlo jako v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku... Tak to pochopitelně kontrolka začne blikat. To je jasné,“ říká moderátor.

Železného želízka

Ačkoliv na obrazovkách Železný přes půl roku nevystupuje, přiznává, že jsou témata, na která by se v roli moderátora zeptal.

„Nebylo to v politice. Byl to výsledek vyšetřování absolutně neskutečné tragédie na Filozofické fakultě. Měl bych pořád ještě pár otázek i na představitele, především na představitele policie,“ říká.

Politické dění ale moderátor stále sleduje. „Nejhorší je, že když ty lidi znáte a víte, že něco řeknou, tak pak tušíte, co za tím je. Nemyslím vysloveně nekalost, ale jenom to, že něco ten člověk řekne a vy víte, jak to myslel, víte, jak on přemýšlí, tak si říkáte, proč to takhle říká. A pak si samozřejmě občas řeknete, tomu já bych teď položil otázku takovou nebo makovou nebo třeba o něco přísnější,“ dodává.

Politická témata dlouholetého moderátora baví, lákala by ho i role politického komentátora. „Dávat věci do kontextu a třeba položit politikovi jenom jednu otázku. To by mě moc bavilo,“ přiznává.

V současné České televizi je podle něj potřeba mít více takzvaných želízek v ohni, aby jedno vyšlo. „Tohle je jedno z Železného želízek,“ dodává.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.