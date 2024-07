Ředitel České televize si chce udržet křeslo i po volbách, proto končí 168 hodin, míní Kundra

Politicko-satirický týdeník 168 hodin zmizí z programu České televize. Podle jejího generálního ředitele Jana Součka se pořad dostal do takových problémů, že nezbylo než ho zrušit. Podle některých jsou ale důvody zástupné. „Pořadů otevírajících témata, která štvou mocné politiky a byznysmeny, Česká televize moc nemá. Když teď jeden vlajkový pořad ruší, vyvolává to znepokojivé otázky,“ říká novinář Respektu Ondřej Kundra v Interview Plus. Interview Plus Praha 20:46 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na pořadu 168 hodin vyzdvihuje Kundra sžíravou satiru, která se sice nemusela vždycky podařit, ale jeho autoři se o ni minimálně snažili. Humor přitom k médiu veřejné služby patří, byť se nemusí každému líbit – a z České televize nyní mizí.

„Pod ředitelem Součkem nastupuje pozvolný trend spoutávání sama sebe, zglajchšaltování. Televize míří k takové nevýraznosti, nudnosti, kdy se bude posilovat regionální zpravodajství. Bude to vypadat, že všechno je vlastně v pohodě, ale nebude,“ dodává.

Hlavní tvář 168 hodin moderátorka Nora Fridrichová zatím v České televizi zůstává, má si ale vybrat jiné možnosti dalšího působení před kamerou.

„Přijde mi, že se jí zbavují, a tváří se, že nějaké uplatnění třeba najde, něco třeba vznikne. Já bych očekával jasnější představu. Myslím, že takto se dobrý management nedělá,“ hodnotí Kundra, zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt.

Boj o koláč moci

Kundra poukazuje na to, že pořad se po 18 let pokoušel o kritickou novinařinu, což se neobešlo bez chyb. Zároveň Souček přichází s novými vágními argumenty poté, co jeho původní zdůvodnění, proč pořad zrušit, ve veřejné debatě neobstálo.

„Je to snaha zdůvodnit, proč se zbavujete něčeho, čeho když se zbavíte, tak můžete počítat s tím, že se v křesle generálního ředitele udržíte i v nových mocenských poměrech. Třeba po příštích volbách, až se k moci dostanou ti, kterým tenhle pořad vadí enormně,“ soudí zástupce šéfredaktora.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš mluví o České televizi jako o provládním médiu a jak Kundra připomíná, autory investigativního pořadu Reportéři ČT označil za zkorumpovanou pakáž.

„Myslím, že televize nevyhovuje ani části vládní ODS. A pak je zde spousta marginálních skupin, které si zkouší z té moci také něco ukousnout. Jsou navázaní na různé byznysmeny, mají chuť dostat se do parlamentu a soutěží o to, kdo si z koláče moci ukousne nejvíc,“ doplňuje s tím, že těmto lidem se ředitel televize Souček snaží zavděčit – na odhalování těchto vazeb prý novináři pracují.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.