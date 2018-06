Seriál ČT První republika bude mít i čtvrtou řadu, slíbil divákům producent

Diváci výpravného seriálu První republika se s největší pravděpodobností dočkají i čtvrtého pokračování ságy. Slíbil jim to spoluautor projektu České televize Petr Šizling. Účastnil se jednoho z posledních natáčecích dní třetí řady seriálu, která by se podle něj měla na obrazovkách objevit v září letošního roku. Praha 20:06 17. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seriál První republika - herci Jiří Vyorálek, Ján Koleník a Robert Urban | Zdroj: Česká televize

Seriál První republika mapuje na pozadí osudů rozvětvené podnikatelské rodiny Valentových vývoj československé společnosti v meziválečném období.

„Touto sérií by skončit neměl. V tuto chvíli se zcela vážně hovoří o dalším pokračování, které by se pak mělo týkat let 1935, 1936 a tak dále. Točit by se mělo začít příští rok na jaře," řekl Šizling novinářům.

Natáčení třetí řady skončí ještě v červnu. „Plynule přecházíme do postprodukce, která vlastně už začala před třemi měsíci," popsal producent.

Herci v boxerském ringu

Nedělní natáčení se týkalo jedné z úvodních scén třetí řady, při níž se v boxerském ringu utkají postavy ztvárněné Vladimírem Polívkou a Adamem Mišíkem.

Lidská chyba způsobila katastrofu. Česká televize se vrací k hornické tragédii ve snímku Dukla 1961 Číst článek

Herci prý v neděli boxovali už od osmé hodiny ranní, takže kolem poledního, kdy se scéna točila „naostro", už byli vyčerpaní a únavu ze sportovního mače nemuseli příliš předstírat.

V pražském Radiopaláci, kde se natáčení konalo, navíc panovalo úmorné vedro. Dalším hercům ztvárňujícím ústřední role, kteří v kostýmech z první republiky utkání přihlíželi, tak z dobových doplňků přišly vhod vějíře.

V auditoriu povzbuzoval boxujícího Polívku třeba Jiří Vyorálek po boku s Kristýnou Bokovou nebo manželka režiséra seriálu Bisera Arichteva Veronika. U ringu boxery koučovali a křísili Miroslav Vladyka a Petr Stach, sudího si zahrál bývalý profesionální boxer Rostislav Osička.

Konkrétní zápletky třetí řady zatím televize tají. Zdroj ze štábu ČTK prozradil, že ačkoliv dostane Polívkova postava při boxu na frak, rozhodně nezemře. „Vláďa umřít nemůže. Divačky by to nepřežily," konstatoval.

Éra swingu

Počátkem třicátých let, kdy se děj odehrává, vrcholila éra swingu. Tvůrci projektu už dříve naznačili, že jejich hrdinové budou nejen chodit poslouchat swing do baru, ale sami se jej budou učit tančit. Dalším novým motivem má být soupeření o účast na olympiádě.

Na seriálu se podílí stejný tým jako na předchozím projektu Vyprávěj, který rovněž sledoval osud jedné rodiny a jejích přátel, v tomto případě od roku 1964 až do porevolučních dob.

Podívejte se na trailer ke druhé řadě seriálu První republika: