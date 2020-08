Překážkář Warholm vylepšil ve Stockholmu vlastní rekord, Hejnové se nedařilo

Ostatní čeští zástupci si vedli lépe. Čtvrtkařka Lada Vondrová při druhém startu v Diamantové lize zopakovala ve Stockholmu páté místo z Monaka, další Češka Barbora Malíková skončila na čtvrtce šestá. Pátou příčku obsadil na dvoustovce Jan Veleba.

Vítěz posledních dvou světových šampionátů Warholm se osobnímu i kontinentálnímu maximu přiblížil na osmnáct setin už minulý týden v Monaku, kde letos debutoval ve své hlavní disciplíně. Tentokrát navzdory shození poslední překážky ubral pět setin z loňského času z Curychu. Přiblížil se na devět setin světovému rekordu Američana Kevina Younga z OH 1992 v Barceloně. O zhruba hodinu a půl později pak Warholm vyhrál hladkou čtvrtku (45,05).

Zkušená česká reprezentantka Hejnová ve Stockholmu časem 56,75 zaostala o více než sekundu za výkonem z mistrovství republiky. Porazila jen domácí Hannu Palmqvistovou. „Dnešní Diamantová liga ve Stockholmu se mi vůbec nepovedla. Necítila jsem se vůbec dobře od první překážky. Byla jsem daleko a už na páté jsem cítila, že nemám sílu. Byla jsem taková bez energie. Musím to hodit za hlavu a ještě si zazávodím na 300 překážek, tak si snad trochu spravím chuť,“ řekla v nahrávce pro média. Vyhrála nejrychlejší žena této sezony, dvacetiletá Nizozemka Femke Bolová (54,68).

Z nadějných českých čtvrtkařek byla tentokrát lepší Vondrová, která atakovala čtvrtou příčku, ale časem 52,44 nakonec za Britkou Jessie Knightovou o dvě setiny zaostala. Osmnáctiletá Malíková nenavázala na osobní rekord 51,65 z vítězného republikového šampionátu v Plzni a při debutu na Diamantové lize obsadila časem 53,13 šesté místo. Zvítězila Američanka Wadeline Jonathasová (51,94).

Veleba se ve třiatřiceti letech dočkal debutu na elitní kategorii atletických mítinků a bojoval o stupně vítězů. Nakonec ho na dvoustovce, která je jeho slabší disciplínou než stovka, dělilo časem 20,83 osm setin od třetího místa. Vyhrál mistr Evropy z roku 2014 Adam Gemili z Velké Británie (20,61).

Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis se podruhé venku dostal přes šest metrů. Výkonem 601 centimetrů překonal o šest centimetrů jednatřicet let starý rekord mítinku Rodiona Gataullina. Mistr světa Sam Kendricks na rozdíl od Monaka, kde neměl tyče, nastoupil do závodu, ale vypadl překvapivě už na 573 centimetrech. Hvězdný Američan tak skončil třetí, předčil ho ještě Belgičan Ben Broeders.

Pořadatelé zvolili zvláštní formát dálkařské soutěže, kde nejlepší trojice postoupila do posledního pokusu a ten se počítal samostatně. Zvítězil tak Jihoafričan Ruswahl Samaai výkonem 809 centimetrů, i když Švéd Thobias Montler skočil ve druhé sérii 813. Seveřan, který v rozhodujícím pokusu zaznamenal 806 centimetrů, byl kvůli tomu po soutěži rozladěný. „Jsem šťastný za čtyři osmimetrové skoky, ale už nejsem tak šťastný z formátu soutěže,“ poznamenal.

Mítink ve Stockholmu se kvůli koronaviru konal bez diváků, ale atmosféru nahrazovaly figuríny v ochozech a potlesk a povzbuzování z reproduktorů.

Mítink atletické Diamantové ligy ve Stockholmu:

Muži:

200 m (vítr +3,0 m/s): 1. Gemili (Brit.) 20,61, 2. Svensson (Švéd.), 3. Wicki (Švýc.) oba 20,75, ...5. Veleba (ČR) 20,83.

400 m: 1. Warholm (Nor.) 45,05, 2. Janežič (Slovin.) 45,85, 3. Dobber (Niz.) 46,23.

800 m: 1. Brazier (USA) 1:43,76, 2. Arop (Kan.) 1:44,67, 3. Kramer (Švéd.) 1:45,04.

1500 m: 1. Cheruiyot (Keňa) 3:30,25, 2. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:30,74, 3. McSweyn (Austr.) 3:31,48.

400 m př.: 1. Warholm 46,87 - evropský rekord, 2. Happio 49,14, 3. Vaillant (oba Fr.) 49,18.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 601, 2. Broeders (Belg.) 573, 3. Kendricks (USA) 553.

Dálka: 1. Saamai (JAR) 809, 2. Montler (Švéd.) 813, 3. Pulli (Fin.) 802.

Disk: 1. Stahl 69,17, 2. Pettersson (oba Švéd.) 67,72, 3. Gudžius (Lit.) 66,80.

Ženy:

100 m (+1,3 m/s): 1. Del Ponteová (Švýc.) 11,20, 2. Van Hunenstijnová (Niz.) 11,28, 3. Ta Louová (Pobř. slon.) 11,32.

400 m: 1. Jonathasová (USA) 51,94, 2. Nielsenová (Brit.) 52,16, 3. Klaverová (Niz.) 52,35, ...5. Vondrová 52,44, 6. Malíková (obě ČR) 53,13.

800 m: 1. Reekieová (Brit.) 1:59,68, 2. Rogersová (USA) 2:01,02, 3. Hynneová (Nor.) 2:01,44.

1500 m: 1. Muirová 3:57,86, 2. Weightmanová 4:01,62, 3. COurtneyová- Bryantová (všechny Brit.) 4:01,81.

100 m př. (+1,4 m/s): 1. Bogliolová (It.) 12,88, 2. Haralaová (Fin.) 13,07, 3. Graversgaardová (Dán.) 13,13.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 54,68, 2. Ryžykovová (Ukr.) 55,19, 3. Iuelová (Nor.) 55,92, ...7. Hejnová (ČR) 56,75.

Výška: 1. Mahučichová 200, 2. Levčenková (obě Ukr.) 198, 3. McDermottová (Austr.) 193.

Tyč: 1. Bradshawová (Brit.) 469, 2. Bengtssonová 462, 3. Meijerová (obě Švéd.) 452.

Dálka: 1. Bechová-Romančuková (Ukr.) 685, 2. Ibargüenová (Kol.) 661, 3. Sagniaová (Švéd.) 683.