Atletika bojuje o zájem mladších diváků. Na Evropských hrách v Minsku se představí v nové podobě

Jak na olympijském stadionu, tak mimo něj byl o poslední evropský šampionát atletů v Berlíně velký zájem. Evropská atletická asociace se ale obává stárnutí publika a i podle dostupných dat dominují ve sledovanosti věkové kategorie nad 50 let.

„Náš sport potřebuje inovovat. Podle mě se musíme snažit oslovit novou generaci atletických fanoušků. Třeba mistrovství světa v počítačových hrách sledovaly desítky tisíc lidí na vyprodaném stadionu ve Wembley. Jsme v situaci, kdy riskujeme, že nám ujede vlak. Pokud nic nezměníme, můžou se před atletiku dostat ve sledovanosti i sporty, které jsou dlouhodobě za ní,“ mluvil se zaujetím o revoluční změně atletiky olympijský vítěz a bývalý dálkař Greg Rutherford.

Budoucnost Evropských her je na východě, západní země nemají zájem Číst článek

Nová týmová dvouhodinová soutěž se bude skládat z devíti disciplín, čtyř mužských a čtyř ženských, a všechno zakončí stíhací štafeta s hendikepy z předešlých disciplín. Vítězný celek pak postoupí do dalšího kola.

„Evropský olympijský výbor chce, aby atletika v Minsku byla, ale v jiné formě, než jak tomu bylo před třemi lety v Baku. Tam startovali závodníci federací, kteří byli ve druhé a třetí lize mistrovství Evropy družstev, takže tam nebyla atletika té nejvyšší úrovně,“ přiblížil šéftrenér českých atletů Tomáš Dvořák, že nový formát pomůže kvalitě atletiky na Evropských hrách, přestože s ním úplně nesouhlasí.

„Bude to soutěž, která na tuto akci úplně nepatří, takže bude zajímavé, jak se k tomu jednotlivé federace postaví,“ dodal Dvořák.

Češi ale v Minsku na rozdíl od Baku chybět nebudou. Že by ale tento formát s názvem Dynamic New Athletics - tedy dynamická nová atletika - prorazil za pár let i na olympijské hry, ale není moc pravděpodobné.

„Já si myslím, že celkem ne, protože atletika má dostatek možností vylepšovat to, co má, ten svůj známý klasický a populární program. Je to dodatek, který se může používat v různých věkových kategoriích,“ doplnil manažer elitních atletů Alfons Juck, podle kterého se na vrcholných světových akcích tradiční podoba v blízké budoucnosti nezmění.