Rusku se vyloučení z velkých sportovních akcí nelíbí. Proti trestu za doping se odvolá

WADA před deseti dny potrestala Rusko za zmanipulování dat z moskevské laboratoře. Rozhodla, že příští čtyři roky nesmí Rusko na olympijských a paralympijských hrách a světových šampionátech vystupovat pod svou vlajkou a se svou hymnou.

Příběh ruského dopingu: Od propadáku ve Vancouveru až po vyloučení Ruska z velkých soutěží Číst článek

Na vrcholných akcích včetně OH 2020 v Tokiu a ZOH 2022 v Pekingu by se mohli jako neutrální sportovci představit jen ruští závodníci, kteří prokazatelně nemají se systematickým dopingem v zemi nic společného.

Rusové verdikt okamžitě kritizovali jako nespravedlivý. Dnes zasedlo vedení RUSADA, které rozhodlo o podání odvolání. „RUSADA se odvolá během 10 až 15 dní,“ uvedl předseda dozorčí rady RUSADA Alexander Ivlev. Termín pro podání odvolání vyprší 30. prosince.

Verdikt WADA tak bude posuzovat arbitráž. „O této záležitosti se bude jednat v právním kontextu. Považujeme naše argumenty za poměrně silné a uvidíme, jak se to vyvine,“ doplnil Ivlev. Rusové mají vlastní analýzu, která nesrovnalosti v datech vysvětluje nestabilitou softwaru používaného v moskevské laboratoři a zásahy ze zahraničí.

CAS po obdržení odvolání vybere tříčlenný tým arbitrů, kteří pak budou mít tři měsíce na rozhodnutí. Předseda kontrolní komise WADA Jonathan Taylor je přesvědčen, že arbitráž trest pro ruský sport potvrdí. Olympijské hry v Tokiu, kterých by se měly sankce týkat, začnou 24. července 2020. Pokud by do té doby arbitráž nerozhodla, mohlo by se čtyřleté období posunout až k OH 2024 v Paříži.

Putin v tom vidí politiku

K podání odvolání už po vynesení trestu vyzýval ruský prezident Vladimir Putin. Rozhodnutí WADA označil za politicky motivované a za porušení olympijské charty. Ruskému olympijskému výboru totiž WADA nic nevyčítá.

Svůj postoj ruská hlava státu zopakovala na čtvrteční bilanční tiskové konferenci. „Z mého pohledu je toto rozhodnutí nejen nespravedlivé, ale také odporuje zdravému rozumu,“ řekl Putin. Tvrdí, že Rusové už za doping dostatečně pykali nutností závodit v neutrálních barvách na ZOH 2018 v Pchjongčchangu.

Odmítá princip kolektivní viny, která podle něj WADA uplatnila. „Jakýkoliv trest by měl být individuální. Když někoho chytnou, tak je trest naprosto přirozený a fér. Ale když je převážná většina sportovců čistá, tak jak mohou na ně uvalovat sankce?“ podivoval se Putin.

Kauzu nepovažuje za uzavřenou. „Měli bychom klidně počkat na všechna relevantní rozhodnutí včetně verdiktu arbitrážního soudu. Víme, v jaké jsme pozici. Ruští sportovci budou dál trénovat na všechny soutěže,“ doplnil.