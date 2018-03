Získá Maslák na halovém MS třetí zlato? 'Hlavní je postoupit do finále, potom je možné všechno,' říká

Myšlenky na to jít se proběhnout, mají v těchto mrazivých dnech snad jen ti zodpovědní v novoročních předsevzetích. Atlet Pavel Maslák teď ale nejspíš na nic jiného, než rozkmitá nohy, nemyslí. A aby tomu taky bylo naopak. Vždyť jako halového specialistu ho v Birminghamu čeká nejdůležitější část zimní sezony, mistrovství světa. To navíc na čtvrtce dvakrát po sobě vyhrál. Birmingham 15:31 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Maslák při odletu do Anglie | Zdroj: ČTK

A rád by i potřetí. Navázat by chtěl na vlastní medailové úspěchy, ale také na ty, o které se postarali v únorových dnech čeští olympionici, a které na soustředění v Německu na dálku sledoval.

„Čechům se docela hodně dařilo, přivezli hodně medailí, což je super. Jsem za to sice rád, ale uvidíme, jak to budeme mít my, atleti,“ řekl Radiožurnálu Maslák.

Společně s prvním mužem koulařských tabulek Tomášem Staňkem by měl Pavel Maslák patřit k hlavním tahounům české výpravy.

Maslákův čas na 400 metrů je letos ve světovém pořadí až jednatřicátý, sedmadvacetilý sprinter ale doufá, že po závodech v továrenském městě to platit nebude,

„Zatím ta sezona nevypadá nijak extra, ale doufám, že právě tam se to zlomí. Snad prodám to, na co jsem natrénoval.“

Ve finále je možné vše

Jenže ani správné načasování formy tentokrát stačit nemusí, Grenaďan Teplin zvádl čtvrtku před pár týdny pod 45 sekund. Tak rychle Maslák v hale ještě neběžel.

„Samozřejmě na to budu útočit, ale nebude to vůbec jednoduché. Tato sezona je velmi rychlá, zvlášť právě od Teplina. Před dvěma lety to takticky zkazil, letos uvidíme. Hlavní je postoupit do finále, potom je možné všechno,“ uzavřel Maslák.

O tom se Maslák přesvědčil už sám, tři zlaté medaile v řadě získal už na evropském halovém halovém šampionátu. Ten světový začíná v Birminghamu pro Masláka v pátek, pro výškaře a vytrvalkyně už ve čtvrtek.