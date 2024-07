Fotbalisty Baníku ve 2. předkole Konferenční ligy čeká cesta do Arménie. Narazí na Urartu

Fotbalisté Baníku Ostrava se ve 2. předkole Konferenční ligy utkají s Urartu. Arménský tým v odvetě úvodního předkola zdolal 2:0 estonský Kalev a navázal na výhru 2:1 z Tallinnu. Slezané vstoupí do soutěže doma 25. července, na soupeřově hřišti se představí o týden později. Ostrava 19:37 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Baníku Ostrava se radují z gólu | Zdroj: Profimedia

Urartu zdolalo Kalev i podruhé díky dvougólovému střelci. Před týdnem se dvakrát prosadil útočník Edgar Movsesjan, ve čtvrtek skóroval na začátku obou poločasů záložník Mikajel Mirzojan.

Celek z Jerevanu byl založen teprve v roce 1992, v letech 2014 a 2023 se stal mistrem Arménie. V uplynulém ligovém ročníku obsadil čtvrté místo. S českým soupeřem se v soutěžích UEFA dosud nesetkal.

Ve 2. předkole vstoupí do hry i druhý český zástupce v Konferenční lize Mladá Boleslav, která se utká s litevským Transinvestem. Na cestě do hlavní fáze soutěže by Středočeši i Slezané museli přejít přes tři protivníky.

Je rozhodnuto. Za týden v úvodním utkání 2. předkola UEFA Konferenční ligy přivítáme od 19:00 na Městském stadionu FC Urartu. Lístky jsou v prodeji.



️ https://t.co/RpjJwMWp4R pic.twitter.com/HwtnnKihFV — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) July 18, 2024