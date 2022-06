Byl to dobrý sraz i po herní stránce, hodnotí poslední zápasy Ligy národů reprezentační záložník Souček

Čeští fotbalisté zakončili červnový sraz prohrou ve Španělsku 0:2. Po čtyřech kolech Ligy národů je tak reprezentace v tabulce se čtyřmi body na třetím místě. Po výhře Švýcarska nad Portugalskem 1:0 ale bude muset v podzimních dvou duelech ještě bojovat o udržení elitní skupiny. Praha 7:50 13. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Tomáš Souček | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Čtyři body ze čtyř zápasů a na hřištích soupeřů dvě prohry bez vstřelené branky. Tak by se řečí čísel dalo asi krátce shrnout červnové vystoupení českých fotbalistů v elitní skupině Ligy národů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí červnový reprezentační sraz záložník Tomáš Souček a trenér Jaroslav Šilhavý

„Je to dobrý, protože jsme ve hře o udržení, chceme se udržet v téhle skupině a hrát Ligu národů s extratřídou. Nejsme na sestupové příčce a v září si to chceme rozdat, abysme tu zůstali. Musím pochválit celý tým a všechny okolo, protože to byl dobrý sraz hlavně i po herní stránce,“ prohlásil reprezentační kapitán Tomáš Souček.

Po výhře 2:1 nad Švýcarskem a remíze 2:2 se Španělskem ale čeští fotbalisté v Portugalsku i ve Španělsku prohráli shodně 0:2.

Právě záložník Souček patřil společně s obránci Coufalem, Zimou a Brabcem mezi hráče, kteří ve čtyřech červnových zápasech Ligy národů během 11 dnů nevynechali ani minutu.

„Musím smeknout před nimi, protože i když byly před zápasama jen dva nebo tři dny volna, tak se dali dohromady a nikdo nefňukal, že by chtěl střídat nebo nechtěl hrát. Ten tým vedený takovými charaktery má velkou sílu,“ řekl Šilhavý, který měl velké problémy se sestavou už před nominací.

Spousta hráčů se omluvila kvůli zranění. A další absence přibývaly i během srazu. Debut si tak v Portugalsku připsal Adam Vlkanova.

Na hřiště se postupně dostalo dalších deset fotbalistů, kteří do té doby odehráli maximálně tři zápasy v reprezentačním dresu.

„Dokázali jsme vzdorovat i s takovým týmem. Je to víceméně ten český charakter,“ tvrdí reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Závěrečná dvě kola Ligy národů jsou na programu na podzim. 24. září čeští fotbalisté nastoupí v Praze proti Portugalsku, o tři dny později pak budou hrát ve Švýcarsku.

„Budeme se připravovat na Portugalsko a doma, i když je to silný tým, tak jak jsme všichni viděli, můžeme je zaskočit a můžeme udělat body v domácím utkání.“

Českým fotbalistům k udržení elitní skupiny Ligy národů stačí v posledních dvou kolech uhrát o bod méně než Švýcaři.