Myslím, že tam bude Chytil, předpovídá expert Horváth náhradu za Schicka. Série se ukončují, dodává

Fotbalovou reprezentaci čeká na Euru klíčový duel s Tureckem. Pokud svěřenci trenéra Ivana Haška uspějí, zajistili by si postup do osmifinále turnaje, ve kterém by narazili na Rakousko. Bilance s tureckým soupeřem ale nemluví ve prospěch českého týmu. „Většina aktuálních hráčů si to nebude pamatovat,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Hamburk 12:37 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Ivan Hašek a Vladimír Coufal | Zdroj: Reuters

Češi se s Tureckem utkali na závěr základní skupiny na Euru v roce 2008 a v roce 2016 a pokaždé prohráli a znamenalo to konec ve skupině. Mohou mít Češi v hlavách toto turecké prokletí?

Je spousta přísloví, která to vyvrací, že série se ukončují. V hlavě to budou mít spíš fanoušci nebo my, starší, kteří jsme to zažili. Časově to vychází tak, že většina aktuálních hráčů si to nebude pamatovat, a když, tak jenom třeba z doslechu.

Plán byl asi přežít tlak, myslí si expert Horváth o hře s Portugalskem. Potěšili ho střídající hráči Číst článek

Jaký fotbal můžeme od Turků čekat? Je na nich něco charakteristického?

Ta horkokrevnost. Jsou schopni udělat chybu, jsou schopní hrát skvěle, ale já doufám, že dnes to bude ten první případ. Jsou to vynikající hráči, kteří jsou silní individuálně, týmově to úplně neklape, tak budeme doufat, že se jim povede něco podobného, jako když si dali v zápase s Portugalskem vlastní gól.

Co bys jako trenér vzkázal českému týmu a jakou taktiku by měl zvolit?

Od toho jsou fundovanější lidé. Já bych se nebál a hrál bych otevřeně. Proti Gruzíncům jsme předvedli, že dobře bráníme, že máme vzadu silné hráče. Měli bychom Turky dostat pod tlak a donutit je k chybám.

Český tým nastoupí bez Patrika Schicka. Kdo by ho měl nahradit? Dal bys šanci Tomáši Chorému?

Já bych mu ji dal, ale myslím, že tam bude Mojmír Chytil. Nevím, jestli s Adamem Hložkem nebo s Janem Kuchtou. Trenéři s nějakým plánem na všechny tři zápasy šli, jestli ho přehodnotili s ohledem na to, kolik mají bodů my a kolik Turci, to se dozvíme večer.

Kdyby Češi vyhráli, hráli by osmifinále s Rakouskem. Jsou pro tebe Rakušani také překvapení?

Jsou jednoznačně překvapením. I já jsem patřil do skupiny, která tvrdila, že Rakousko není úplně fotbalová velmoc. Jsou to naši sousedé, víme, jak tam pracují s mládeží, jaké mají kluby zázemí. Nečekal jsem, že zrovna tuto skupinu vyhrají a vyhrají ji po skvělých výkonech.