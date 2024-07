Fotbalová liga chce lámat fanouškovské rekordy. Pomoci by měli i influenceři a sociální sítě

Už v pátek večer začíná nový ročník nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A Ligová fotbalová asociace, která ji řídí, avizuje že bude v této sezoně v mnoha ohledech rekordní. Jako jeden z cílů si stanovila přitáhnout víc pozornost mladých lidí a dostat je ideálně rovnou do ochozů. Aby se i díky tomu podařilo překonat ve spolupráci s kluby letité maximum české ligy v průměrné návštěvnosti. Praha 6:43 19. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejen na derby pražských S se mohou těšit fotbaloví fanoušci během nového ročníku nejvyšší domácí soutěže | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Cílem nové strategie nastíněné výkonným ředitelem Tomášem Bártou je také zaujmout mladé generace – i proto rebranding, ale třeba taky nová znělka profesionálních soutěží z dílny DJ říkajícího si NobodyListen.

LFA chce například i díky práci na sociálních sítích, s youtubery, influencery a kluby překonat číslo - 7155 fanoušků na zápas v ochozech.

Právě tolik jich chodilo na nejvyšší českou fotbalovou soutěž v sezoně 1996/97. Pokračuje obchodní a marketingový ředitel Daniel Hajný.

„Všechny ty prvky, jako přímý postup do Ligy mistrů, noví majitelé, daleko větší práce s fanouškovskou základnou, to vše nahrává tomu, že by se to mohlo podařit. Věřím, že na konci sezony budeme rekord komunikovat tak, že jsme ho pokořili,“ přeje si Hajný.

Jaká bude kulisa na fotbalových stadionech, můžete poprvé v historii poslouchat z přímých přenosů celých utkání všech prvoligových zápasů Radiožurnálu Sport na internetu a nebo z tradičních reportážních vstupů ve vysílání.