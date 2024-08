Chtěl bych se loučit na hřišti. Třeba příští rok při oslavách 80 let jabloneckého fotbalu, říká Hübschman

Tomáš Hübschman se stal ikonou Sparty a v posledních letech také Jablonce, který v lize vedl s kapitánskou páskou. V nejvyšší soutěži odehrál 365 zápasů, stal se osminásobným mistrem Ukrajiny, vyhrál Pohár UEFA a bronz má z mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku. A se svou bohatou kariérou se loučil při sobotním utkání Jablonce a Sparty před vyprodaným hledištěm. Jablonec nad Nisou 16:38 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hübschman dostal na památku jablonecký i sparťanský dres | Foto: Radek Petrášek / ČTK | Zdroj: ČTK

„Bylo to moc hezké, chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se na tom podíleli. Minimálně tyto dva kluby, kde jsem strávil spoustu let,“ říkal v útrobách jabloneckého stadionu Tomáš Hübschman.

Přál si, aby kariéru ukončil právě při zápase Jablonce se Spartou. Na hřišti se s ním přišli rozloučit ti, se kterými spojil svou kariéru. Nechyběli například Tomáš Rosický a Tomáš Sivok nebo trenér Jaroslav Hřebík, který mu jako první dal v lize příležitost.

„Sparta mě vychovala, v Jablonci jsem strávil jedenáct let. V poslední době vlastně deset let v kuse, předtím jsem tady byl na hostování právě ze Sparty. Bylo to hezké, chtěl bych poděkovat lidem, že přišli. Po dlouhé době bylo vyprodáno,“ vyzdvihl Hübschman fanoušky, kterým také poděkoval. Obcházel celý stadion, ovací se dočkal nejen u jabloneckého, ale také u sparťanského kotle.

„Nechci říct, že to bylo spontánní, byli jsme domluveni, že přijdu k jabloneckému kotli. A pak jsem si řekl, že už to obejdu celé, protože si vážím toho, že lidi přišli. Vůbec si nemyslím, že přišli na moji rozlučku, myslím, že přišli na dobrý fotbal,“ řekl.

Loučení nemusí být definitivní

Poslední ligové utkání Hübschman odehrál na jaře. Měl tak dostatek času na bilancování kariéry. „Ti, kteří mě znají, ví, že jsem nechtěl nikdy řadit trofeje podle toho, co je víc, co je míň. Samozřejmě logicky mě napadá, že Pohár UEFA bude asi nejvíc, ale ke každému úspěchu vede dlouhá cesta. Vždycky jsem byl týmový hráč a šlo mi jenom o úspěch týmu, takže nevím, jestli nějaké bilancování vůbec proběhne,“ vzpomínal.

Konec to prý ještě nebyl definitivní. Rád by se loučil v zápase. „Bavili jsme se s majitelem Miroslavem Peltou, že bychom určitě chtěli nějaký zápas. Možná příští rok, kdy bude jablonecký fotbal slavit 80 let. I pro mě by loučení na hřišti s balonem bylo víc, ale samozřejmě i za tohle jsem moc rád,“ přiznal nyní už bývalý fotbalista Hübschman.