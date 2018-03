Tomáš Sivok

14. 11. 2015 |Jan Suchan, Vojtěch Man |Fotbal

Patnáct let čekala Ostrava na zápas české fotbalové reprezentace. A když se dočkala, náramně si to užila. Při vítězství v přípravném zápase proti Srbsku 4:1 byla na vítkovickém stadionu báječná atmosféra – fandilo se, skandovalo se, po tribunách obíhaly mexické vlny, a to se pochopitelně zamlouvalo českým fotbalistům i jejich trenérovi.