Chtít něco hájit by byla chyba, zdůrazňuje hráčům Plzně trenér Koubek. Bonus vidí v domácím prostředí

Už jednou v podobné pozici před lety plzeňští fotbalisté selhali. Znovu ale v kvalifikaci evropských pohárů vedení 2:1 po úvodním zápase na hřišti soupeře nechtějí prohospodařit.

V boji o poslední předkolo Evropské ligy a jistotu podzimu v pohárech nastoupí Západočeši v domácí odvetě proti ukrajinskému Kryvbasu.

„Víme, že jsme favorit. Máme náskok jednoho gólu a hrajeme doma, ale ve fotbale se staly i větší překvapení, takže budeme ve střehu,“ říká opatrně plzeňský záložník Jan Kopic před odvetou 3, předkola Evropské ligy. Úvodní duel proti Kryvbasu v Košicích Západočeši vyhráli 2:1.

„Hráčům zdůrazňuji, že ten zápas nebyl. Teď je zápas na domácím hřišti, budeme si pamatovat způsob hry soupeře a nechtít něco hájit, to by byla chyba. Chceme být aktivní a zápas vyhrát,“ tvrdí trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek.

„Když vedete 1:0, tak jste ještě nic nevyhráli. Největší bonus je v domácím prostředí a podpoře diváků, ale bude tady i hodně ukrajinských fanoušků. Oni taky vedli 1:0 a pak jsme vyhráli 2:1. Musíme být ve střehu. Náskok jedné branky je v podstatě minináskok.“

Zlomené prokletí

Zatím jen jednou v klubové historii se stalo, že by Plzeň vyhrála v předkole některého z evropských pohárů venkovní duel a pak nepostoupila. V roce 2015 Západočeši vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů s Maccabi Tel Aviv.

A bylo to shodou okolností také po úvodní výhře 2:1. Doma tehdy ale Plzeň vedená právě trenérem Koubkem s izraelským týmem prohrála 0:2. Na hřišti to zažil ze současného kádru také záložník Jan Kopic.

„Samozřejmě si to pamatuji, ale to prokletí jsme zlomili minulý rok. To byl Tobol, to jsme zvládli, tak doufám, že to zvládneme i tenhle rok,“ připomíná Kopic, že vloni Plzeň po výhře v Kazachstánu 2:1 zvítězila nad Tobolem Kostanaj v domácí odvetě 3:0 a postoupila do skupiny Konferenční ligy. Teď ale Západočeši bojují o poslední předkolo Evropské ligy.

Odveta s Kryvbasem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport od 19 hodin a server iROZHLAS.cz bude duel sledovat podrobné online reportáži.