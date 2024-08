ŽIVĚ: Fotbalisty Plzně čeká boj o Evropskou ligu, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Fotbalisté Plzně ve čtvrtek v domácí odvetě 3. předkola Evropské ligy přivítají Kryvbas Kryvyj Rih. V úvodním utkání zvítězili 2:1 a k postupu by jim stačila i remíza. Pokud Viktoria přes ukrajinského soupeře přejde, zajistí si podzim v pohárech. Stanice Radiožurnál Sport odvysílá z utkání přímý přenos, server iROZHLAS.cz ho bude sledovat v podrobné online reportáži. Plzeň 18:07 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Viktorie Plzeň | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: Profimedia

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka jsou před odvetou jasným favoritem i proto, že doma na evropské scéně osmkrát po sobě nenašli přemožitele a neinkasovali.

Pokud souboj s Kryvbasem dotáhnou k úspěšnému konci, získají jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. V ní v uplynulém ročníku došli až do čtvrtfinále a stanovili tím své pohárové maximum.

Po postupu přes Kryvbas by si Viktoria o základní část Evropské ligy ve 4. předkole zahrála proti skotským Hearts. Pokud by dvojutkání s ukrajinským outsiderem doma nečekaně ztratila, přešla by do závěrečného předkola Konferenční ligy a čekal by ji souboj se silným Betisem Sevilla.