Jsem neskutečně hrdý, těšil trenéra Sparty Friise postup přes Rumuny. Slavii spasil gólem Jurečka

Sparta potřebovala po domácí remíze s rumunským FCSB vyhrát a zpočátku vypadalo utkání snadně, čeští šampioni po první půli dvěma góly Veljka Birmančeviče a další trefou Lukáše Haraslína vedli 3:0.

Ve druhém poločase se ale Sparta musela o výsledek bát. Nakonec to zvládla 3:2 a trenér Lars Friis byl pyšný na svůj tým, který může na Letnou přivést Ligu mistrů po 19 letech.

„Tohle teď cítím, jsem neskutečně hrdý. Kvůli všem sparťanům, protože trpěli mnoho let. Ještě tam sice nejsme, ale stále jsme si zachovali šanci o Ligu mistrů zabojovat a to je pro nás nejdůležitější,“ těšilo trenéra letenských Friise.

Jedna trefa stačila

Postup do další fáze předkola Ligy mistrů slaví po vydařené odvetě i pražská Slavia. Ta si po domácím vítězství 3:1 nad Saint-Gilloise mohla hlídat výsledek a podle toho to vypadalo.

Jediný gól zápasu obstaral po necelých dvou minutách na hřišti až v závěru Václav Jurečka.

„Asi jsem si nepředstavoval, že nastoupím a za minutu dám gól. Jsem rád, že mi to tam spadlo. Odveta byla náročná, soupeř kvalitní, celý zápas byl opatrnější z naší strany a o to víc si ceníme vítězství a že přispíváme i něco do koeficientu,“ sdělil po zápase Jurečka ze Slavie.

Aby si poprvé v historii zahrály dva české kluby základní skupinu Ligy mistrů, musí Sparta ve dvojzápase porazit Švédské Malmö a Slavia si musí poradit s francouzským Lille.