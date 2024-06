Baník se po čtrnácti letech chystá na evropské poháry. Trenér Hapal zůstává, o setrvání Ewertona se jedná

Fotbalisté Baníku Ostrava si v červenci po 14 letech zahrají evropské poháry a snaží se posílit svůj kádr především o zkušeného lídra mužstva. A bude u toho i trenér Pavel Hapal, na jehož další působení v klubu uplatnil Baník opci. Ostrava 21:32 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilský křídelník Ewerton v barvách ostravského Baníku | Foto: Michal Beránek | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Osobně jsem nečekal, že se tým dá takhle rychle dohromady a že se poháry uhraje tuto sezónu,“ přiznává sportovní ředitel Luděk Mikloško, že hodně pozměněný a omlazený tým překvapil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 U ostravského fotbalového týmu natáčel reportér David Procházka

Tahounem týmu byl Brazilec Ewerton, který v Baníku hostuje ze Slavie. Ale stejně jako před rokem v případě Srdjana Plavšiče je Baník trochu tlačený ke zdi. „Je to hráč, který je pro nás nadstandardní a dá se říct klíčový. Budeme se snažit udělat vše pro to, aby zůstal, ale není to v našich rukách,“ říká sportovní ředitel Baníku.

Výstupní klauzuli Ewerton ze Slavie činí milion eur, ale Baník se v první nabídce nepřiblížil ani polovině.

Baník se na přestupním trhu zaměří i na typ hráče, který by mohl tým táhnout. „Uvidíme, co se nám podaří. V kabině nám chybí lídr, takže se nebráníme ani přivést nějakého staršího hráče, který by byl schopen tu kabinu tmelit,“ doplňuje Mikloško.

Soupeře do druhého předkola Evropské konferenční ligy se Baník dozví 19. června.

Posledním českým pohárovým účastníkem je Mladá Boleslav. Stejně jako Baník Ostrava i ona bude ve druhém předkole Konferenční ligy nasazená a v případném třetím předkole pak nenasazená. — FC Koeficient (@fc_koeficient) May 31, 2024