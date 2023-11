Nebude to bez problému, varuje Šilhavý před rozhodujícím utkáním o EURO proti Moldavsku

Čeští fotbalisté v předposledním zápase kvalifikace mistrovství Evropy remizovali v Polsku 1:1. Domácí se dostali do vedení v závěru prvního poločasu zásluhou Jakuba Piotrowského, za národní tým krátce po změně stran srovnal Tomáš Souček. Zatímco domácí po ztrátě bodů definitivně přišli o šanci na přímý postup z kvalifikace, Češi se účasti na šampionátu přiblížili. Varšava 16:36 18. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý během utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Polsku | Foto: Reuters, Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Po závěrečném hvizdu rozhodčího polské fotbalisty vyprovázel z trávníku pískot. Zatímco domácí fanoušci byli s konečným výsledkem pochopitelně nespokojení, zhruba dvě tisícovky příznivců z Česka naopak hostujícímu výběru tleskaly. V případě páteční výhry národní tým postup na Euro mohl slavit už ve Varšavě.

I proto gólman Jindřich Staněk po remíze moc veselý nebyl. „Pojďme si říct, že šancí jsme měli víc, a já tedy úplně spokojený nejsem. Myslím si, že jsme měli na to tady vyhrát, takže mě to mrzí,“ přiznává reprezentační brankář.

Přímý postup na Euro mají čeští fotbalisté na dosah, k jistotě účasti na šampionátu v Německu jim v pondělí v Olomouci stačí s Moldavskem bodovat.

Jen na remízu ale trenér Jaroslav Šilhavý rozhodně spoléhat nechce. „Říct si, že nám stačí jen remíza, to mi moc nejde z pusy. Stejně se to musí odehrát na hřišti a musíme to zvládnout. Moldavané dělali dobré výsledky, třeba Polsku vzali pět bodů, takže si nemůžeme myslet, že je to úplně bez problému,“ varuje Šilhavý před možným podceněním outsidera.

V klíčovém pondělním zápase s Moldavskem se národní tým bude moct spolehnout i na podporu domácích fanoušků. Olomoucký stadion s kapacitou zhruba dvanáct a půl tisíce diváků bude kompletně vyprodaný.

„Těším se moc. Zkrátka chcete postoupit na EURO, pro mě to jsou poprvé tyhle zkušenosti. Jsem úplně jako v Jiříkově vidění. Je to krásný pocit a pojďme to dotáhnout, společně jako Češi,“ burcuje obránce fotbalové reprezentace David Douděra.