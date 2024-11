Tým se nestaví, ale tvoří, žádá fanoušky o trpělivost nový trenér fotbalového Slovácka Smetana

Trenér Ondřej Smetana se stal v rozmezí půl roku druhým trenérem, který má u prvoligových fotbalistů Slovácka navázat na úspěšnou éru kouče Martina Svědíka. Jako první to zkusil Roman West, toho ale klubové vedení kvůli špatnému hernímu projevu odvolalo. O Smetanu teď stálo Slovácko tak, že ho vykoupilo se smlouvy ve slovenském Ružomberku. Uherské Hradiště 19:45 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Ondřej Smetana | Foto: Norbert Skaličan | Zdroj: News and Media / Profimedia

Trenér Ondřej Smetana bude mít díky tomuto kroku vedení fotbalového Slovácka konec podzimní části sezony na to, aby se s týmem dobře seznámil. A příležitostí bude mít dost, vzhledem k dohrávkám odložených zápasů odehraje tým z Uherského Hradiště v následujícím měsíci do zimní pauzy ještě šest utkání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co ke svému příchodu na lavičku Slovácka říká trenér Ondřej Smetana

„První takový krátkodobý cíl do zimy bude o tom, abychom byli maximálně úspěšní a soustředili se na výsledky. Prostoru na trénink a přenos věcí nebude hodně a v tom nahuštěném programu nebudu chtít tým zahltit a dostávat do nich spoustu nových věcí. Primárně bych měl ten tým co nejlépe poznat,“ stanovuje cíle nový trenér Slovácka.

Na co chce Smetana navazovat a co naopak zlepšit je evidentní. S devíti vstřelenými góly je Slovácko jako devátý tým tabulky druhé nejhorší v soutěži. Naopak obrana funguje slušně, v sedmi ze třinácti utkání nedostal tým žádný gól.

„Tým je schopný být důsledný a kvalitní v defenzivě a udržet čistá konta, my se podíváme i na ty vstřelené góly. Je to něco, na co se musíme zaměřit a na čem pracovat je, abychom byli v ofenzivě silnější a produktivnější,“ je si střeleckého trápení vědom Smetana.

Ve Slovácku je dlouhodobá osa týmu, která ale postupně stárne a už bývalý trenér Martin Svědík často mluvil o tom, že je potřeba výraznější občerstvení kádru. To Smetana taky očekává.

Fotbalové Slovácko představilo nového trenéra, ze slovenského Ružomberku vykoupilo Smetanu Číst článek

„I Slovácko ví, že musíme být kvalitní i v zimě, že se musíme na tu zimu připravit, ten tým by měl být doplněn a pracovat s ním. Co bude rozdíl oproti Slovensku, že tady té práce bude víc i mimo hřiště, budeme muset být i manažersky dobří a kvalitní. To je i jeden z těch rozvojů, kvůli kterému jsem sem chtěl přijít,“ upozorňuje Smetana.

Dvaačtyřicetiletý kouč s prvoligovými zkušenostmi z ostravského Baníku podepsal ve Slovácku smlouvu do léta roku 2027. Když mluví o tom, co chce do té doby s týmem dokázat, neklade si žádné konkrétní výsledkové cíle.

„Být organizovaný, vytvářet si příležitosti v ofenzivě, být aktivní, mít určité automatismy, jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Co patří ke Slovácku je nějaká pracovitost a vůle. Ten tým se podle mě nestaví, ale tvoří. Bude to nějakou dobu trvat, i my na to potřebujeme čas a být trpěliví,“ vzkazuje nejen fanouškům Slovácka nový trenér fotbalového týmu Smetana.

Teď má díky reprezentační pauze čas na základní seznámení s týmem, premiéra v nové pozici ho čeká příští sobotu při domácím duelu s Mladou Boleslaví.